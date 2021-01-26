Kanada merkezli teknoloji şirketi BlackBerry, işletim sistemlerinin elektrikli otomobillerde kullanılması üzerine Çin'in önemli şirketlerinden Baidu ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında QNX işletim sistemi, Baidu'nun navigasyonlarına entegre edilecek ve yeni gömülü sistem GAC New Energy Aion adlı elektrikli otomobillerde kullanılacak.

Otomotiv ve teknoloji devleri, otonom araçlar geliştirmek ve elektrikli otomobil piyasasına hakim olabilmek için birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Bir zamanlar akıllı telefon piyasasına hükmeden BlackBerry, geçtiğimiz dönemde Çin’in Google’ı olarak nitelendirilen Baidu ile ortaklık kurmuş, QNX işletim sistemlerinin Baidu’nun otonom araç platformu Apollo ile birleştirilmesine olanak sağlamıştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklamayla birlikte bu ortaklığın genişletildiğini ve otonom araç piyasasında Baidu’ya yazılım tarafında da yardımcı olacaklarını açıkladı. İki şirket, yeni teknolojiler ile birlikte ticari bir ekosistem yaratmak için birlikte çalışmaya başlayacak.

Yeni sistem, ilk olarak Gac Group tarafından kullanılacak

Baidu, arama motoru olmasının yanı sıra, aynı zamanda seviye 1 ve 2 otonom teknolojisine sahip araçlar için yüksek çözünürlüklü navigasyon sistemleri sunan bir şirket. Yapılan anlaşmayla birlikte, Blackberry’nin işletim sistemi QNX, bu yüksek çözünürlüklü haritalara entegre edilecek.

Yeni gömülü sistem, Çin’in en büyük otomotiv grubu Gac Group’un GAC New Energy Aion adlı yeni nesil elektrikli otomobil modelinde kullanılmaya başlanacak. Baidu’nun kıdemli müdürü Wang Yunpeng, BlackBerry ile birlikte yaptıkları anlaşma sayesinde üreticilerin hızlı bir şekilde güvenli elektrikli otomobil üretmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Bu ortaklık, her iki markanın da otonom araç piyasasına attığı ilk adım değil. Baidu, sadece yeni gömülü sistemle yetinmeyerek ilerleyen dönemlerde elektrikli otomobil üretebilmek için Geely ile birlikte yeni bir şirket kuracağını belirtmişti. BlackBerry ise daha önce QNX işletim sistemlerini Tesla’nın rakibi olarak görülen Çin menşeili Xpeng'in modellerine entegre etmeye başlamıştı.