Overwatch, 4 Ocak'a Kadar Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Blizzard, oyuncuların yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında en sevilen oyunlarından Overwatch'u ücretsiz dağıtmaya başlayan şirket, Overwatch'un 4 Ocak'a kadar ücretsiz oynanabilmesini sağlıyor.

2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte oyuncuların yüzünü güldürecek kampanyalar düzenlenmeye başladı. Epic Games, günlerdir bir oyunu ücretsiz olarak dağıtırken, Steam ise akşam saatleri itibarıyla kış indirimlerini resmen başlattı. Şimdi de PC oyuncuları için yeni bir kampanya, video oyun sektörünün önemli isimlerinden Blizzard tarafından başlatıldı. Şirket, sevilen oyunu Overwatch'u birkaç günlüğüne de olsa tamamen ücretsiz hale getirdi.

Blizzard'ın kampanyası, diğer ücretsiz oyun kampanyalarından biraz farklı. Örneğin Epic Games'ten ücretsiz olarak aldığınız bir oyun, sonsuza dek kütüphanenize ekleniyor. Ancak Blizzard, ücretsiz olarak dağıtmaya başladığı oyunun 4 Ocak tarihine kadar ücretsiz oynanabileceğini söylüyor. Yani oyuna 5 Ocak'ta girmek isterseniz, ödeme yapmanız gerekecek.

Overwatch nasıl bir oyun?

İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülen Overwatch, çok oyunculu bir nişancı oyunu. Birinci şahıs perspektifine sahip olan oyun, en çok da grafiksel yapısıyla beğeniliyor. Çok sayıda karakter seçimi yapılabilen oyunun haritalar konusundaki cömertliği de takdire şayan. İşte milyonlarca oyunsever tarafından beğenilerek oynanan Overwatch şimdi, 4 Ocak'a kadar ücretsiz bir şekilde deneyimlenebiliyor.

4 Ocak'a kadar ücretsiz olarak erişilebilen Overwatch'u keyifli bir şekilde oynayabilmek için, en azından orta halli bir bilgisayara ihtiyacınız var. Blizzard'ın açıklamalarına göre Intel Core i5 işlemci, 6 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 660 ekran kartı ve 30 GB'lik kullanılabilir alan, Overwatch'u yüksek ayarlarda oynamanızı sağlayacak. Peki bu oyuna ücretsiz olarak nasıl ulaşacaksınız?

Overwatch'a ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

Blizzard, yayınladığı oyunları kendi mağazasında satan bir şirket. Haliyle Overwatch'a ulaşmak için de "Blizzard Shop"a ulaşmanız gerekiyor. Bu bağlamda, kampanya sayfasına ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. İlgili bağlantıya ulaştıktan sonra yapmanız gereken tek şeyse, "Play for Free" yazan butona tıklamak ve Overwatch yükleyicisini bilgisayarınıza indirmek. Çalıştıracağınız program, oyuna 4 Ocak tarihine kadar tamamen ücretsiz şekilde ulaşmanızı sağlayacak.