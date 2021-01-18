Bloodborne, PlayStation 1 İçin Yeniden Uyarlanıyor

PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen Bloodborne isimli oyun, PlayStation 1 için yeniden uyarlanıyor. Bağımsız bir geliştirici tarafından üstlenilen proje, PlayStation 1 sahibi Bloodborne hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

PlayStation 4 sahipleri, 2015 yılında "Bloodborne" isimli özel bir oyunla tanışmışlardı. FromSoftware tarafından geliştirilen bu oyun, o yıllarda milyonlarca kopya satmış, PlayStation 4 sahiplerinin favorileri arasına girmeyi başarmıştı. Hatta oyun şu sıralar PC ve PlayStation 5 için de hayal ediliyor. Ancak bir geliştirici, oyuna daha farklı bir gözle bakmaya karar verdi. Lilith Walther isimli bir geliştirici, oyunu PlayStation 1'e uyarlamaya çalışıyor.

Aslına bakacak olursak PlayStation 1, son günlerde çeşitli konularla gündeme geldi. Örneğin kısa bir süre önce bir geliştirici, yapımına 23 yıl önce başlanan bir oyunu tamamlayarak oyuncuların hizmetine sundu. Ayrıca PS1 ve PS2'in en popüler oyunlarından olan Tenchu'nun da PlayStation 5'e gelebileceği açıklanmıştı. Bloodborne ise PlayStation 1 sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir gelişme olabilir.

Birkaç yıllık teknolojiyle geliştirilen Bloodborne'un yıllar öncesine uyarlanması, pek de kolay değil

Bloodborne, nispeten yeni teknolojilerle uyumlu geliştirilmiş bir oyun. Haliyle bu oyunu yıllar öncesine uyarlamak, o kadar da kolay bir şey değil. Üstelik bu proje şu an için de bitmiş durumda değil. Walther, proje zor olsa da elinden geleni yapacağını söylüyor. Ancak 2015 yılında piyasaya sürülen Bloodborne ile PlayStation 1 için uyumlu versiyonu yan yana koyacak olursak, görüntü ve oyun dinamiklerinin yerle bir olduğunu açıkça ifade edebiliriz.

PlayStation 1 için piyasaya sürülecek Bloodborne'un bir gün tüm oyuncular tarafından oynanıp oynanmayacağı bilinmiyor. Ancak oyunseverler, şu an bu oyunun kliplerini izleyebiliyorlar. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak söz konusu videolara ulaşabilir, oyunun neler sunacağını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.