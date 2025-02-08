X'e rakip olarak hayata geçirilen BlueSky, şimdi de TikTok'a rakip olacak yeni uygulamasını kullanıma açıyor.

Bluesky başlangıçta X (Twitter) rakibi olarak piyasaya sürülse de zaman içerisinde Instagram'dan da aşina olduğumuz bazı özelliklere kavuşmuştu. Şimdi ise şirket TikTok'a rakip olacak yeni uygulaması Bluescreen'i hayata geçiriyor.

Bluescreen, Bluesky akışınızdaki videoları tespit edip size TikTok tarzı sonsuz kaydırma formatında sunuyor. Yani burada metin gönderileri ya da hareketsiz görseller yok, tıpkı X ve Instagram'ın da son dönemde yaptığı gibi yalnızca video izlemek istediğinizde Bluescreen uygulamasına geçebileceksiniz.

Bluescreen nasıl çalışıyor?

Bluesky hesabınızı Bluescreen’e bağladığınızda tıpkı TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts’ta olduğu gibi, kaydırarak geçebileceğiniz bir video akışı ile karşılaşıyorsunuz.

Beğenmek için kalp butonuna dokunabilir, paylaşım veya yeniden gönderim gibi seçeneklere erişebilirsiniz. Yorum yapmak istediğinizde ise uygulama sizi video akışından çıkartıp ayrı bir sayfaya yönlendiriyor.

Bluesky’nin içerik çeşitliliğini artırmayı hedefleyen bu yeni uygulaması alternatif uygulama arayanlar için tercih edilebilecek bir seçenek. Kullanıcı arayüzü henüz tam anlamıyla kusursuz olmasa da uygulama şimdiden büyük bir potansiyele sahip.