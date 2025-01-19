X rakibi BlueSky, kaç kullanıcısı olduğunu açıkladı. Platformun kullanıcı sayısı %762 oranında artarken de hâlâ rakiplerinin gerisinde olduğu görüldü.

Günümüzdeki X olarak adlandırılan Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, “BlueSky” ismi verilen bir mikroblog platformu kurmuştu. X’e direkt rakip olan ve geçtiğimiz yıl herkese açılan platform, son zamanlarda iyice popülerleşmişti. Hatta son birkaç aydır Elon Musk’ın hareketlerinden bıkanların X’ten BlueSky’a akın ettiği bile görülmüştü.

Şimdi ise platformun 2024 raporu paylaşıldı. Bu rapor, BlueSky’nin ne kadar kullanıcısı olduğunu gözler önüne serdi. Önemli bir büyüme yaşansa da rakiplerinin pek de yanına yaklaşamadığı görüldü.

25,94 milyon kullanıcıya ulaştı

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 2024 sonu itibarıyla BlueSky’ın kullanıcı sayısı 25,94 milyon seviyelerine ulaştı. Geçen sene başlarında 2,89 milyon olduğunu düşündüğümüzde sayının %762 civarında arttığını görüyoruz. Özellikle de kasım ve aralık aylarında ciddi artış görüldü. Öyle ki son 2 ayda 5-6 milyon civarında kullanıcı eklendi.

BlueSky, inanılmaz bir yükselme yaşasa da kullanıcı sayısı bakımından hâlâ rakiplerinin çok gerisinde. X’in şu anda 610 milyondan fazla kullanıcısı olduğu düşünülüyor. Meta’nın mikroblog platformu Threads’te ise aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu aşkın.

Yine de “merkeziyetsiz” bir platform için gayet başarılı gittiğini söyleyebiliriz. BlueSky, sürekli yeni özellikler getirmeye çalışıyor. Örneğin X’in ikonik “Trendler” özelliğinin BlueSky’a da geldiğini görmüştük. Bu tarz özellikler arttıkça kullanıcı sayısı da artacaktır.