Sosyal medya platformu Bluesky, özellikle Threads kullanıcıları başta olmak üzere kullanıcı toplamak için yeni özellikler tanıttı.

"Bir milyarderin sahip olmadığı sosyal medya" ve "Olması gerektiği gibi sosyal medya" olarak kendini tanımlayan Bluesky yeni özelliklere kavuşuyor. Merkezi olmayan platform, yeni özelliklerini Threads üzerinden tanıtarak bir anlamda Meta'nın platformundaki kullanıcıları kendine çekmeye çalıştı.

Bluesky, yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılarının gönderilerini sabitlemelerine, dil filtreleri uygulamalarına, yazı tiplerini ve metin boyutlarını özelleştirmesine izin verecek. Son dönemde Threads'te yaşanan sıkıntıların ardından Bluesky'ın yaptığı bu duyuru piyasadaki rekabeti de arttıracak.

Threads uygulaması sorunlarla mücadele ediyordu

Threads, Meta'nın istediği popülerliğe bir türlü ulaşamadı ve kullanıcı bulmakta zorluk çekiyor. Buna ek olarak son dönemde Threads'te yer alan gönderilerde çok sayıda etkileşim tuzağının yer aldığı, aşırı hassas veya hatalı moderasyon nedeniyle silinmiş gönderiler nedeniyle kullanıcıların mutsuz olduğu ifade ediliyor. Threads yöneticisi Adam Mosseri, bu sorunların incelendiğini ifade etmişti.

Bluesky 1.92 güncellemesi şu anda yayımlanıyor. Bu güncelleme, kullanıcılara gönderilerini profillerinin en üstüne sabitleme şansı sağlıyor. Görünüm ayarı sayesinde iki farklı yazı tipi arasında geçiş yapmak mümkün hâle geldi. Bu özellik ile metin boyutu da değiştirilebilecek. Yeni güncellemeyle birlikte grup mesajlaşma, yazı tipi, renkler, temalar için özelleştirme, içerik üretim araçları, daha gelişmiş arama ve keşfetme özellikleri, ileri düzey moderasyon, yerel ve coğrafi filtreleme, iş birliği araçları, gelişmiş video ve medya paylaşımı gibi özellikler de kullanıcılara açıldı.