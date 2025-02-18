Bluesky, yeni güncellemesiyle 'sadece takipçiler' yanıt seçeneği ve kullanıcı profillerinde gönderi arama özelliğini kullanıma sundu.

Sosyal medya platformu Bluesky, yeni güncellemesiyle kullanıcıların paylaşımlarına kimlerin yanıt verebileceğini belirleyebileceği “sadece takipçiler” özelliğini devreye aldı. Yeni güncelleme kullanıcı profillerinde gönderi arama özelliğini de içeriyor olacak.

Bluesky’nin sunduğu “sadece takipçiler” yanıt seçeneği, kullanıcıların paylaşımlarını yalnızca takipçileriyle sınırlamasına imkan tanıyor olacak. İşte detaylar!

Sadece takipçiler seçeneğiyle yorum karmaşasına son

Yeni özellik özellikle gönderilerin geniş kitlelere ulaşarak yorumlarda anlam karmaşası oluşmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Twitter/X platformunda sıkça görülen bu sorun, Bluesky’de benzer bir deneyim yaşanmaması için geliştirildi.

Rakip platformlardaki yanıt ayarlarına bakıldığında, X (Twitter) kullanıcılarının “Herkes”, “Takip edilenler”, “Doğrulanmış hesaplar” ve “Yalnızca bahsedilenler” gibi seçeneklere sahip olduğu görülüyor. Threads platformunda ise kullanıcılar, “Herkes”, “Takip edilen profiller” ve “Sadece bahsedilenler” ayarları arasında tercih yapabiliyor. Bluesky kullanıcıları ise yeni özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Moderasyon > Etkileşim Ayarları bölümünden gerekli düzenlemeyi yapabiliyor. Güncellemeyle birlikte gelen diğer yeniliklerden biri de “gönderi arama” özelliği oldu. Gönderi arama özelliği kullanıcıların belirli bir gönderiyi paylaşan kişinin profili üzerinden daha kolay bulmasını sağlıyor olacak.

Bluesky’nin bu yeni özelliklerini kullanabilmek için uygulamanın 1.98 sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Aynı zamanda “sadece takipçiler” özelliği aktif edilmiş olsa bile, eski sürüm kullanan bir kullanıcı yanıt gönderirse bu yanıt yalnızca gönderi sahibinin güncel sürümü kullanması durumunda gizlenecek.