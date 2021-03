Netflix'in önünde yer alarak Türkiye'nin en çok izlenen yayın platformu olan BluTV, Mart 2021'de yayınlanacak programları açıkladı.

Geçtiğimiz ay JustWatch'un araştırmalarına göre BluTV, Netflix'i geride bırakarak Türkiye'nin en çok izlenen yayın platformu unvanını kazanarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Yıllık üyeler için aylık 9,90 TL gibi son derece cazip görünen bir de indirim kampanyası başlatan BluTV, mart ayı içerisinde izleyicilerle buluşturacağı bazı yapımları açıkladı.

Bu ay üç özel yapım ile izleyicilerle buluşacak olan BluTV, 6 Mart'ta et ve mangal üzerine kıyasıya bir mücadelenin ortaya konulacağı ‘Gürkan Şef ile Ateş Oyunları’ adlı yapımı yayınlayacak. Reklam dünyasının kapılarının aralanacağı ve başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora’nın buluştuğu ‘Acans’ ise 11 Mart’ta yayınlanacak. Son olarak başarılı komedyen Doğu Demirkol’un yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, senaryosunu ise Murat Özsoy’la kaleme aldığı ‘Doğu’ isminde, hiçbir konuda başarılı olamamış bir gencin komedyen olma hikayesi anlatılacak.

Mart ayı içerisinde başrollerinde Sandra Oh ve Jodie Comer’in yer aldığı, biri casus, diğeri katil olan iki güçlü kadın arasındaki aksiyon dolu kovalamacayı anlatan ‘Killing Eve’in 2. ve 3. sezonları yayınlanacak. Yine kendisini tehlikeli bir planın içinde bulan CIA analistinin hikayesini anlatan politik gerilim dizisi ‘Condor’ da bu ay içerisinde izleyiciyle buluşacak bir diğer yapım olacak.

Toplam 6 sezon süren fenomen dizilerden Gossip Girl ve durum komedisi dizisi olan The Big Bang Theory’nin baş karakteri olan Sheldon’ın küçüklüğünü ve gençliğini anlatan eğlenceli dizi ‘The Young Sheldon’, mart ayında izleyiciler için hoş birer alternatif olarak göze çarpacak.

Ödüllü filmler kategorisi için bazı özel yapımlar da ekleyen BluTV, efsanevi grup Queen’in solisti, Freddy Mercury’nin hayatını anlatan ‘Bohemian Rhapsody’, Wes Anderson’ın ilk stop-motion animasyon filmi ‘Fantastic Mr. Fox’, usta yönetmen Oliver Stone’un yönetmenliğini üstlendiği gerilim filmi ‘JFK’ ve başrollerinde Robert Downey Jr. ile Val Kimmer’ı bir araya getiren kara komedi- aksiyon filmi ‘Kiss Kiss Bang Bang’i de izleyicilerle buluşturacak.

Son olarak Sergio Leone’nin kült filmi, başrollerinde Robert De Niro ve James Woods gibi usta isimlerin yer aldığı Once Upon A Time In America da BluTV'nin mart ayında yayınlacağı yapımlar arasında yer alacak.