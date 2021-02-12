BluTV, platforma yıllık abone olmak isteyenler için aylık 22,90 TL olan abonelik ücretini aylık 9,90 TL'ye düşürüyor. Bu da yılda toplam 275 TL ücret ödeyen aylık abonelerin yalnızca 120 TL'ye bir yıl boyunca platforma abone olabilecekleri anlamına geliyor.

JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en popüler dijital yayın platformu olan BluTV, devam etmekte olan pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını takiben artan dizi ve film izleme sürelerini lehine kullanmak için art arda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Aralık ayında hafta sonuna özel olarak tüm kütüphanesini ücretsiz erişime açan ve kısa süre önce Premier League, Bundesliga, NBA, Formula 1 gibi popüler spor organizasyonlarının Türkiye’deki yayıncısı olan S Sport ve S Sport 2 kanallarının aboneleri tarafından ek bir ücret ödenmeden izlenebileceğini duyuran BluTV, şimdi de dikkat çekici bir indirim kampanyası başlattı.

BluTV, yıllık abone olanlara yüzde 50'nin üzerinde indirim sunuyor

BluTV tarafından yapılan açıklamalara göre bugün itibarıyla BluTV’ye yıllık abone olmak isteyen kullanıcılar, aylık yalnızca 9.90 TL’ye BluTV’nin tüm içeriklerine ulaşabilecekler. BluTV’nin normal şartlarda 22,90 TL aylık abonelik ücreti olduğunu düşünürsek BluTV içeriklerinden memnun olan kullanıcıların yıllık abonelik almaları halinde yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlayabileceklerini söyleyebiliriz.

Toplamda 10 bin saatlik yerli ve yabancı dizi ve film kütüphanesine sahip olan BluTV, bunun dışında canlı TV izleme imkanı da sunuyor. BluTV’yi denemek için buradaki bağlantıya tıklayarak platformun üye olma sayfasına gidebilir, 22,90 TL’ye aylık ya da aylık 9.90 TL’ye (Yıllık 118,80 TL) yıllık abone olabilirsiniz.