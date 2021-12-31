BluTV, yılbaşına özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 2 günlüğüne ücretsiz olan platform, böylelikle herkesin kullanımına açıldı. BluTV'nin yılbaşı kampanyası, 1 Ocak 2022 saat 23:59'a kadar devam edecek.

Özellikle de 2021'de yayınladığı içeriklerle film ve dizi tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran yerli çevrimiçi akış platformu BluTV, yılbaşına özel bir kampanya başlattığını duyurdu. An itibarıyla başlamış olan kampanya kapsamında dileyen herkes, BluTV'nin tüm içeriklerine ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Bu sabah saat 09:00 itibarıyla başlayan kampanya, 1 Ocak 2022 saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu süre boyunca BluTV'deki içeriklere erişim tamamen ücretsiz olacak. Yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, BluTV'nin kampanyası ile akşam ne yapacaklarını bulmuş oldular gibi görünüyor.

BÖRÜ 2039, Masum, Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi ve dahası

Birkaç yıldır hayatımızın içerisinde olan BluTV, 2020 ve 2021 yılında çok iyi bir performans sergiledi. Süreç içerisinde Masum ve Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi gibi yapımlarla tüketicileri buluşturan platform, geçtiğimiz günlerde ilk bölümünü yayınladığı BÖRÜ 2039 ile de gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm bu içerikler, 1 Ocak 2022'nin son dakikasına ücretsiz olmuş olacak.

BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

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. BluTV'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

BluTV'ye aralık ayında eklenen dizi ve filmleri incelemek isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.