BMW'nin ilk kez 90'lı yıllarda paylaşılan Nazca C2 konsepti, 20 yıldan uzun bir süre sonra modernize edilerek güncellendi. Konsept, hala bir Bugatti'ye benziyor olsa da artık çok daha modern bir görünüme sahip.

Tasarımcılar ve mühendisler, bugün olduğu gibi geçmişte de yalnızca seri üretime girecek otomobiller değil, fütüristik tasarımlarıyla büyüleyen konsept otomobiller de tasarlıyorlardı. 90’lı yılların dikkat çeken konsept araçlarından biri de BMW mühendislerinin ortaya koymuş olduğu BMW Nazca C2 konseptiydi.

Hiçbir zaman gerçek bir model olarak karşımıza çıkmayan BMW Nazca C2, BMW’nin böbrek ızgara tasarımını koruyor olsa da daha çok bir Bugatti ID 90’ın Alman mühendislerce karbon fiber gövde ile kaplanıp daha “sert” bir görünüme kavuşturulduğu bir haline benziyordu. Dahası, BMW Nazca C2’nin dönemine göre fütüristik tasarımı, modern dokunuşlar ile güncellendi.

Orijinal BMW Nazca C2 konsepti bu şekilde görünüyordu

Modernize edilen BMW Nazca C2 konsepti, basık ve bombeli tasarımı ile hala bir Bugatti’ye benziyor olsa da gövde çizgileriyle McLaren 720S’i andırdığını söylemek de mümkün. Böbrek ızgaranın yalnızca bir tasarım detayı haline gelmesinden de anladığımız üzere yeni konsept, artık bir elektrikli güç aktarma organına sahip ve ince, LED farlar ile geliyor.

Modernize edilen BMW Nazca C2 konsepti ise bu şekilde görünüyor

Konsept görsel aracı yalnızca önden gösterdiğinden 360 derecelik bir karşılaştırma yapmak mümkün değil. 90’lı yıllarda paylaşılan konseptin 300 beygir gücünde 5.0 litrelik bir V12 motora sahip olduğu hayal ediliyordu. Yeni modelin gücü hakkında bir bilgi paylaşılmadı ancak piyasadaki en güçlü elektrikli ya da hibrit güç aktarma organlarından birine sahip olacağı hayal edilebilir.