Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

"Yapay Zeka İşimizi Alır mı?" Sorusuna Net Örnek: BMW'de Yöneticilerin %20'si Gidecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

BMW, yapay zekâ kullanımını artırırken yönetim kadrosundaki pozisyonların yaklaşık yüzde 20'sini kaldırmaya hazırlanıyor.

"Yapay Zeka İşimizi Alır mı?" Sorusuna Net Örnek: BMW'de Yöneticilerin %20'si Gidecek!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Aramızda hâlâ “Yapay zekâ işimizi elimizden alır mı?” diye düşünenler varsa kendilerini şanslı addedebilirler. Zira bazıları için bu soru çoktan cevabını buldu; BMW'nin kelli felli yöneticileri gibi. Şirket, 2027'nin ortasına kadar yönetim kademesindeki pozisyonların yaklaşık yüzde 20'sini kaldırmayı planlıyor.

BMW'nin hesabı, raporlama ve karar hazırlığı gibi işlerin bir kısmını yapay zekâya bırakmak. Şirket özellikle ajan tabanlı yapay zekâ sistemlerinden yararlanarak haftalar süren bazı süreçleri çok daha kısa sürede tamamlamak istiyor.

İçerikten Görseller

"Yapay Zeka İşimizi Alır mı?" Sorusuna Net Örnek: BMW'de Yöneticilerin %20'si Gidecek!
20260629-155347-03f-phptMxGWS
images (6)
2022-bmw-2-series-active-tourer_100809252_h

Yöneticilerin yaptığı işleri yapay zekâ üstlenecek

20260629-155347-03f-phptMxGWS

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yapay zeka ajanları, verileri toplayıp analiz edebiliyor ve belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yürütebiliyor.

Örneğin bugün farklı ekiplerden verilerin toplanması, raporların hazırlanması ve bunların yöneticilerin önüne gelmesi günler hatta haftalar sürebiliyor. BMW bu sürecin önemli bir bölümünü otomatikleştirmek istiyor.

İşin bir kısmını yazılım yaptığında o işi takip edecek insan sayısı da azalıyor. Yönetim kadrosundaki yüzde 20'lik küçülmenin hesabı kabaca buraya dayanıyor.

Münih'teki yöneticiler daha şanssız

images (6)

BMW İcra Kurulu Başkanı Milan Nedeljkovic, küçülmenin özellikle Münih'teki genel merkezde hissedileceğini söylüyor. İdari kadrolar ve ofis çalışanları etkilenecek, fabrikalarda ve montaj hatlarında çalışanlar ise bu planın dışında kalacak.

Yani BMW'nin yapay zekâ ile değiştirmeye çalıştığı işlerin başında üretim değil, masa başında yapılan işler var. Rapor hazırlamak, verileri toparlamak ve farklı ekipler arasındaki koordinasyonu yürütmek bunlardan bazıları.

BMW otomobil sayısını da azaltıyor

2022-bmw-2-series-active-tourer_100809252_h

BMW bir yandan da ürün gamını sadeleştiriyor. Daha az model geliştirmek, mühendislik ekiplerinin üzerinde daha az iş ve şirket içinde takip edilecek daha az süreç anlamına geliyor.

Bunun örneklerinden biri 2 Serisi Active Tourer. Mevcut modelin ardından yeni bir neslin gelmesi planlanmıyor.

BMW böylece hem yönetim kadrosunu küçültüyor hem de geliştirdiği otomobillerin sayısını azaltıyor. Yapay zekâ da bu daha küçük yapıda daha fazla işi üstlenecek.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!

Çok Daha Ucuza GPT-6 Astra Seviyesinde Performans Veren Yapay Zekâ Modeli GPT-6.1 Sol Duyuruldu!

Çok Daha Ucuza GPT-6 Astra Seviyesinde Performans Veren Yapay Zekâ Modeli GPT-6.1 Sol Duyuruldu!

BMW

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com