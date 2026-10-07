"Yapay Zeka İşimizi Alır mı?" Sorusuna Net Örnek: BMW'de Yöneticilerin %20'si Gidecek!

BMW, yapay zekâ kullanımını artırırken yönetim kadrosundaki pozisyonların yaklaşık yüzde 20'sini kaldırmaya hazırlanıyor.

Aramızda hâlâ “Yapay zekâ işimizi elimizden alır mı?” diye düşünenler varsa kendilerini şanslı addedebilirler. Zira bazıları için bu soru çoktan cevabını buldu; BMW'nin kelli felli yöneticileri gibi. Şirket, 2027'nin ortasına kadar yönetim kademesindeki pozisyonların yaklaşık yüzde 20'sini kaldırmayı planlıyor.

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BMW'nin hesabı, raporlama ve karar hazırlığı gibi işlerin bir kısmını yapay zekâya bırakmak. Şirket özellikle ajan tabanlı yapay zekâ sistemlerinden yararlanarak haftalar süren bazı süreçleri çok daha kısa sürede tamamlamak istiyor.

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Yöneticilerin yaptığı işleri yapay zekâ üstlenecek

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Yapay zeka ajanları, verileri toplayıp analiz edebiliyor ve belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yürütebiliyor.

Örneğin bugün farklı ekiplerden verilerin toplanması, raporların hazırlanması ve bunların yöneticilerin önüne gelmesi günler hatta haftalar sürebiliyor. BMW bu sürecin önemli bir bölümünü otomatikleştirmek istiyor.

İşin bir kısmını yazılım yaptığında o işi takip edecek insan sayısı da azalıyor. Yönetim kadrosundaki yüzde 20'lik küçülmenin hesabı kabaca buraya dayanıyor.

Münih'teki yöneticiler daha şanssız

BMW İcra Kurulu Başkanı Milan Nedeljkovic, küçülmenin özellikle Münih'teki genel merkezde hissedileceğini söylüyor. İdari kadrolar ve ofis çalışanları etkilenecek, fabrikalarda ve montaj hatlarında çalışanlar ise bu planın dışında kalacak.

Yani BMW'nin yapay zekâ ile değiştirmeye çalıştığı işlerin başında üretim değil, masa başında yapılan işler var. Rapor hazırlamak, verileri toparlamak ve farklı ekipler arasındaki koordinasyonu yürütmek bunlardan bazıları.

BMW otomobil sayısını da azaltıyor

BMW bir yandan da ürün gamını sadeleştiriyor. Daha az model geliştirmek, mühendislik ekiplerinin üzerinde daha az iş ve şirket içinde takip edilecek daha az süreç anlamına geliyor.

Bunun örneklerinden biri 2 Serisi Active Tourer. Mevcut modelin ardından yeni bir neslin gelmesi planlanmıyor.

BMW böylece hem yönetim kadrosunu küçültüyor hem de geliştirdiği otomobillerin sayısını azaltıyor. Yapay zekâ da bu daha küçük yapıda daha fazla işi üstlenecek.