BMW, Elektrikli Otomobillerde Menzil Sorununu Çözmek İçin Samsung'la Anlaştı!

BMW, yeni nesil elektrikli otomobilleri için Samsung SDI’dan silindirik pil hücreleri alacak. Mevcut prizmatik pillere kıyasla yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunan teknoloji, menzili ve şarj hızını yüzde 30 artıracak.

BMW, “Neue Klasse” platformunu temel alan altıncı nesil (Gen6) elektrikli otomobilleri için batarya tedarikçilerine Samsung SDI’ı da ekledi. Marka, bu araçlarda kullanılacak hücrelerin üretimini otomobil fabrikalarına yakın tutmak istiyor. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kurmayı hedeflediği tedarik ağıyla lojistik maliyetlerini azaltmayı ve üretim için gereken pillere erişimini güvenceye almayı amaçlıyor.

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Samsung SDI’ın üreteceği silindirik hücreler, mevcut prizmatik pillere göre yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Yeni batarya teknolojisiyle menzilin ve şarj hızının da yüzde 30 artması bekleniyor. Sürücüler açısından bunun karşılığı, tek şarjla daha uzun yol yapabilmek ve şarj molalarında daha az beklemek.

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Samsung pilleri Macaristan’da üretilecek

BMW ile Samsung SDI’ın 17 yıllık ortaklığı, yeni nesil silindirik pillerle devam ediyor. Samsung SDI, BMW için 46 serisindeki 4695 ve 46120 hücrelerini üretecek.

Üretim, şirketin Macaristan’ın Göd şehrindeki mevcut fabrikasında yapılacak. Tesiste ticari seri üretimin 2028’de tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

BMW tek bir pil üreticisine bağlı kalmak istemiyor

BMW, pil tedarikini birden fazla üreticiye dağıtarak olası aksaklıkların araç üretimini etkilemesini önlemeye çalışıyor. Samsung SDI’ın yanı sıra LG Energy Solution da markanın Kuzey Amerika tedarik ağına katıldı.

İki Güney Koreli şirket, Avrupa’da hâlihazırda üretim yapan CATL ve EVE Energy ile birlikte BMW’nin altıncı nesil batarya ihtiyacını karşılayacak. Böylece marka, farklı bölgelerdeki fabrikaları için tek bir tedarikçiye bağımlı kalmayacak.