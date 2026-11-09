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Eğer Arabanız Çalışmıyor ya da Zor Çalışıyorsa İlk Bakmanız Gereken 9 Nokta

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Arabanıza bindiniz, çalıştırmak için kontağı çevirdiniz veya start tuşuna bastınız, gösterge panelinde tüm ışıklar sorunsuz yanıyor ama... Motor bir türlü çalışmadı!

Eğer Arabanız Çalışmıyor ya da Zor Çalışıyorsa İlk Bakmanız Gereken 9 Nokta
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Böyle bir senaryoda aklınıza ilk ne gelir? Muhtemelen akünün bitmiş olması...

Ancak işin teknik boyutu, bunun kadar sınırlı değil. Bir aracın çalışabilmesi için sadece akü değil, yakıt, hava, doğru ateşleme gibi birçok sistem devreye giriyor. Bu sistemden yalnızca bir tanesinde sorun oluşursa eyvah!

İçerikten Görseller

Eğer Arabanız Çalışmıyor ya da Zor Çalışıyorsa İlk Bakmanız Gereken 9 Nokta
Kirli Motor Bölmesinde Siyah Akü Detayı
Kirli ve Korozyonlu Akü Terminali
Kirli Marş Motoru ve Dişlisi
Alternatör ve Serpantin Kayışı Detayları +5

Peki arabanızın çalışmamasının yaygın sebeplerini ve bu bahsettiğimiz sistemleri merak ediyor musunuz? Hemen anlatalım.

1. Akünün bitmesi

Kirli Motor Bölmesinde Siyah Akü Detayı

Arabanızın çalışmamasının en yaygın nedenlerin başında herkesin doğru tahmin ettiği gibi akünün yeterli elektrik enerjisi sağlayamaması geliyor. Akü, motorun ilk hareketini sağlayan marş motoruna gerekli enerjiyi verdiği için zayıfladığında marş motoru da motoru döndürecek gücü kendinde bulamayabilir. "Her şey iyi hoş da akünün bittiğini nasıl anlayacağız?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Kontağı çevirdiğinizde gösterge panelindeki ışıkların normalden daha sönük yanması, marşa bastığınızda hızlı tıklama sesleri duymanız veya aracın hiçbir tepki vermemesi akü sorununa işaret edebilir. Özellikle farların açık unutulması, aracın uzun süre kullanılmadan beklemesi ve akünün kullanım ömrünü doldurması bu soruna yol açıyor.

2. Akü kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi

Kirli ve Korozyonlu Akü Terminali

Akü sağlam, peki araç hâlâ çalışmıyorsa?

Burada da akü kutup başlarında meydana gelen gevşeme, kirlenme veya oksitlenmeye bakmak gerekiyor. Akü ile aracın elektrik sistemi arasındaki bağlantı düzgün olmadığında marş motoruna yeterli elektrik akımı ulaşmayabiliyor. Eğer böyle bir durum içindeyseniz bazen araç sorunsuz çalışır, bazen de hiç tepki vermez. Özellikle kontağı çevirdiğinizde hiçbir ses duymuyorsanız veya gösterge ışıkları aniden sönüp tekrar yanıyorsa akü bağlantılarından şüphelenebilirsiniz.

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3. Marş motorunun arızalanması

Kirli Marş Motoru ve Dişlisi

Akünüz dolu, gösterge ışıklarınız normal ve elektrik sisteminiz çalışır durumda... E peki sorun ne?!

Tüm bunlara rağmen aracınızın motoru çalıştırmıyorsa marş motoru arızasını ihtimaller arasında değerlendirmelisiniz. Marş motoru, aküden aldığı elektrik enerjisiyle motorun ilk hareketini sağlayan parçadır. Bu parça arızalandığında motor yeterince döndürülemez ve otomobil doğal olarak çalışamaz. Özellikle kontağı çevirdiğinizde tek bir tık sesi duyuyorsanız ama motor dönmüyorsa marş motoru, marş otomatiği veya bağlantı devrelerinde problem olabilir.

4. Alternatörün işlevini gerçekleştirmemesi

Alternatör ve Serpantin Kayışı Detayları

Aramızda acemi sürücüler de varsa alternatörün ne olduğunu merak ediyor olabilir. Kısaca alternatör, motor çalışırken elektrik enerjisi üretir ve aracın elektrik sistemini beslerken akünün yeniden şarj edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunda oluşan bir arıza, zamanla akünün boşalmasına neden oluyor.

Eğer aracınızı kullanırken farların normalden daha sönük yanması, gösterge panelinde akü uyarı lambasını görmek veya elektronik donanımlarda düzensizlik yaşanması alternatör sorunlarına işaret edebilir. Başta araç sorunsuz çalışmaya devam etse de bu sorunu göz ardı ettiğinizde araç bir sonraki denemenizde sizi yarı yolda bırakabilir. Aman dikkat!

5. Yakıt pompasının ya da filtresinin arızalanması

Yakıt Pompası ve Filtre Detayı

Marş dönüyor ama motor bir türlü çalışmıyorsa bu kez problemi yakıt sisteminde arayabiliriz. Çünkü motorun çalışabilmesi için yanma odasına doğru miktarda yakıtın ulaştırılması gerekiyor. Yakıt pompası, yakıt filtresi veya pompanın elektrik devresindeki oluşan bir arıza bu süreci sekteye uğratabilir.

Peki yakıt pompası arızalandığında ne olur?

Motor ihtiyaç duyduğu yakıtı alamaz, benzer şekilde tıkanmış bir yakıt filtresi de yakıt akışını kısıtlayarak aracın çalışmasını engelleyebilir. Özellikle motorun geç çalışması, hızlanırken teklemesi, sürüş sırasında stop etmesi ve sonrasında yeniden çalışmaması bu sistemdeki problemlerin belirtileri arasındadır.

6. Ateşleme sisteminin arızalanması

Kullanılmış Bujiler ve Kirli Ateşleme Bobini

Benzinli otomobiller için özellikle bu madde oldukça önemli. Bildiğimiz üzere benzinli motorlarda bujiler, silindir içerisindeki hava-yakıt karışımını ateşlemek için kıvılcım üretiyor. Bujilerin aşınması, kirlenmesi veya ateşleme bobininde meydana gelen bir arıza motorun düzgün çalışmasını engelleyebiliyor.

Bu tarz bir sorunla karşılaştığınızda marş motorunun çalıştığını duysanız bile motor ateşleme yapmadığı için çalışmaya başlamayacaktır. Tabii bunların yanında tekleme, rölantide düzensizlik, performans kaybı ve yakıt tüketiminde artış gibi belirtiler de görülebilir.

7. Dizel araçlarda kızdırma bujilerinin bozulması

Yeni ve Eski Kızdırma Bujileri

Eğer dizel bir otomobiliniz varsa çalışmama sorununun arkasında kızdırma bujileri olabilir. Özellikle bugünlerde olduğu gibi soğuk havalarda kendisini daha fazla belli eden bu arıza, dizel motorların ilk çalıştırma sürecini zorlaştırıyor. Benzinli motorlardan farklı olarak dizel motorlarda yakıt, sıkıştırılan havanın oluşturduğu yüksek sıcaklık sayesinde kendiliğinden tutuşuyor. Kızdırma bujileri ise özellikle soğuk motorun ilk çalıştırılmasında yanma odasının ısıtılmasına yardımcı oluyor. Bu parçalar görevini yerine getiremediğinde motorun çalışması da zorlaşabiliyor.

Sabahları aracınızı çalıştırırken zorlanıyorsanız, motor çok geç çalışıyorsa ya da çalıştırırken egzozdan beyaz duman çıkıyorsa kızdırma bujilerinde ya da bunları kontrol eden sistemde sorun olduğuna emin olabilirsiniz.

8. Immobilizer, anahtar veya kontak sisteminde sorun yaşanması

Anahtar Tanınmadı Uyarısı

Yukarıdaki maddeler mekanik aksamındaki sorunlarla ilgiliydi. Ama bazen de mekanik olarak hiçbir problem olmasa da aracın güvenlik sistemi motorun çalışmasına izin vermeyebiliyor. Bu noktada da devreye immobilizer sistemi giriyor.

Immobilizer, aracın yalnızca tanımlanmış ve yetkilendirilmiş anahtarla çalışmasını sağlayan elektronik güvenlik sistemidir. Anahtarın içindeki çiple araç arasındaki iletişimde sorun yaşanırsa motorun çalışması engellenebilir. Akıllı anahtar sistemlerinde anahtar pilinin bitmesi veya anahtarın araç tarafından algılanmaması da benzer sorunlara yol açabiliyor.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız gösterge panelinde anahtar veya güvenlik sistemiyle ilgili bir uyarı görmüş olmalısınız. Yedek anahtarla deneme yapmak, akıllı anahtarın kullanım kılavuzunda belirtilen acil algılama noktasına yaklaştırılması gibi kontroller bu noktada size yardımcı olabilir.

9. Triger kayışı veya motorun mekanik aksamındaki arızalar

Motor Triger Kayışı ve Dişliler

Listenin en ciddi nedenlerinden birini sona sakladık. Motorun mekanik aksamında meydana gelen arızalar, araç için oldukça zararlı olan arızalardandır. Özellikle triger kayışının kopması veya zamanlama zincirinin görevini yerine getirememesi, motorun supap ve piston hareketleri arasındaki zamanlamayı bozabilir.

Peki motorun zamanlamasının bozulması ne anlama geliyor?

Böyle bir durumda yanma işlemi düzgün gerçekleşmeyebilir ve araç çalışmayabilir. Bazı motorlarda triger kayışının kopması, pistonlarla supapların çarpışmasına ve çok daha büyük mekanik hasarlara da yol açabilir. Bu yüzden özellikle motor bölümünden alışılmadık sesler geliyorsa, araç çalışırken aniden stop edip bir daha çalışmıyorsa bu ihtimali lütfen hafife almayın.

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