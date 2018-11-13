Booking.com: 'Çözüm İçin Türk Hükumeti ile Temas Halindeyiz'

Almanya'daki bir ekonomi zirvesinde açıklamalarda bulunan Booking.com CEO'su, Türkiye'ye geri dönebilmek için hükumet ile temas halinde olduklarını belirtti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Süddeutsche Zeitung 12. Ekonomi Zirvesi'ne katılan Booking.com'un Başkanı ve CEO'su Gillian Tans, Booking.com’un Türkiye’ye geri dönmesi ile ilgili olarak AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. ‘’Türkiye’deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz.’’ diyen Tans, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

‘’Umarım yakın gelecekte vergi konusunda çözüm buluruz.Türkiye Booking.com için önemli bir pazar ve çok önemli bir ülke.Türk işletmelerin işlerinin artması için çok yakın çalışıyoruz. Eğer Türk müşterilerin yeniden yurt içi seyahatlerine yardımcı olarak bu işletmelere daha fazla iş getirirsek bu harika olacak.’’

‘’Türkiye’de Booking.com tarafından yerel verginin ödenmesi konusunda, şirketin üst yöneticisi olarak ne düşünüyorsunuz?’’ sorusu üzerine bir çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Tans, ‘’Booking.com Hollandalı bir şirkettir ve Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel yasalara ve tüm ulusal ve uluslararası vergi yasalarına uymaktadır. Bu konuda konuşmak gerçekten zor. Booking.com Hollanda’da kurulduğu 1996’dan beri Avrupa'da geçerli tüm vergileri ödeyen bir Avrupa şirketidir. Kesinlikle amacımız, ürünümüzü Türk müşterilerine sunmak. Çok sayıda uluslararası turisti halen Türkiye’ye göndermeye devam ediyoruz.’’ dedi.

Dünya çapında milyonlarca insanın Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini ve bu nedenle Türkiye’nin Booking.com için son derece önemli olduğunu belirten Tans, ‘’Türkiye Booking.com için önemli bir pazar ve çok önemli bir ülke. Aynı zamanda, booking.com olarak yurt dışındaki harika seyahat yerleriyle bağlantı kurarak, Türkiye'den müşteriler için de büyük hizmetler veriyoruz. Türkiye’de bizimle çalışan her türden seyahat hizmeti sağlayan Türk işletmeler var.’’ şeklinde konuştu.