Borderlands 3'ten 'Bir Avuç Dolar' Filmine Özel DLC

Borderlands 3, 4 Haziran’da gelecek olan ‘Takedown’ etkinliğine 25 Haziran’da başrolünü Clint Eastwood’un üstlendiği kült film ‘Bir Avuç Dolar’ filmi konseptli bir DLC getirecek. Yeni konseptle beraber, yeni bir mekan ve karakter de eklenecek.

Bugün Borderlands Show'da Borderlands 3 için hazırlanan üçüncü ücretli DLC olan Bounty of Blood: A Fistful Redemption’ın 25 Haziran'da geleceği duyuruldu. DLC'de yer alan Gehenna çöl gezegeniyle bir kez daha oyun için yeni bir mekân sağlanmış olacak. Yeni karakterlerden Rose, Juno gibi tabanca ve katana taşıyacak.

Oyunun ismi şüphesiz ki 'Bir Avuç Dolar' filmine bir saygı duruşu. Yeni karakter Rose, pançosu ve diğer aksesuarlarıyla Clint Eastwood’un canlandırdığı meşhur 'Man with No Name' karakterine başarıyla hayat veriyor. Sergio Leone’un üçlemesinden esinlenilen yeni DLC'nin geleceği de düşünülüyor.

Diğer yandan Borderlands 3 de yakında oldukça büyük bir güncelleme alacak. 4 Haziran'da muhtemelen son Takedown etkinliği için bir zırhlı eldivenle Guardian Breach’te Takedown ile başa çıkılabilecek. Gearbox; bunu Minos Prime'da haydut muhafızlarla savaşırken karşılaşılan 'üst düzey zorluk' olarak adlandırıyor.

Borderlands’in resmi YouTube kanalından yeni DLC'nin anlatıldığı bir video paylaşıldı:

Tüm bu ücretsiz etkinlikler, DLC'yi almayı kolaylaştırıyor. Sürekli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler almasıyla Borderlands 3’ün şu an iyi bir noktada olduğu düşünülüyor. Sırada ne olacağı merak konusu.