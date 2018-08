Boş Zamanlarınızda Sıkıntınıza Derman Olacak 15 Web Sitesi

Bugün sizler için vaktinizin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız 15 farklı web sitesini derledik.

Bazen YouTube'da gerekli gereksiz videolar izlemek, Facebook gönderilerine bakmak veya Twitter'da yazılanlara göz gezdirmek, eskisi kadar keyifli gelmiyor olabilir. Bu tür anlarda göz gezdirebileceğiniz, sıkıntınızı giderecek web sitelerine beraber göz atalım.

1. Hacker'cılık oynamak...

Bu site aracılığıyla, yanınızda sizleri izleyen insanlara uzman bir hacker gibi hava atabilirsiniz.

2. Gereksiz bir web sitesi...

Useless Web adlı site, tıklayacağınız tek bir butonla sizi 'gereksiz' bir web sitesine yönlendirecek. Buradan göz atabilirsiniz.

3. Günün astronomi fotoğrafı...

İstikrarlı olarak her gün güncellenen bu sitede, günün en güzel uzay fotoğrafına göz gezdirebilirsiniz.

4. İki dil, iki insan...

Dualingo, dil öğrenmek için tasarlanmış en mükemmel ve işlevsel sitelerden biri...

5. Birkaç fare tıklamasıyla muhteşem resimler...

Simetri esasına dayanarak tasarlanan bu muhteşem dijital resim çizme portalıyla zaman çok hızlı akacak.

6. Efsaneler ölmez!

Pokemon efsanesini tarayıcınız üzerinden bu nostaljik yapımla anabilirsiniz.

7. Flash oyunlar...

Onlarca bağımlılık yapan flash oyuna bu site aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

8. "Ben de DJ olacağım!"

Virtual DJ'i kuranın DJ olduğu günler geride kaldı. Bu site artık daha revaçta...

9. Biraz yağmur, biraz toprak kokusu...

Bu site aracılığı ile sizi dinlendireceğini düşündüğünüz sesleri dinleyebilirsiniz.

10. Ölü pikselim var mı?

Monitörünüzde herhangi bir şekilde ölü piksel olup olmadığını bu site ile kontrol edebilirsiniz.

11. Font da font!

Özellikle dövme yaptırmak isteyenlerin uğramak isteyeceği, muhteşem bir font sitesi.

12. Duvar kağıtlarını herkes sever.

Duvar kağıdı arıyorsanız ve gerçekten 'sanat işi' çalışmalar peşindeyseniz buraya uğramalısınız.

13. Farklı cihazlar için farklı duvar kağıtları...

Yine bir duvar kağıdı sitesi; bunun farkı ise cihazınızı seçerek uygun boyuttaki görselleri alabilirsiniz.

14. 'DIY' akımına güzel bir alternatif.

Do it Yourself; yani 'kendin yap' akımına dair hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir web sitesi.

15. 1 Soru 10 Pirinç

Bu site de oldukça yaratıcı bir fikrin ürünü; her yanıtladığınız doğru cevapta düşkünlere 10 tane pirinç bağışlıyorsunuz.