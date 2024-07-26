Üst segment kulaklıklardan biri olan Bose QuietComfort 45 Kulak Üstü Kulaklık, tercih edilen ve iyi yorumlar alan üst segment kulaklıklar arasında. Şu anda indirimde olan kulaklığın özelliklerine birlikte bakalım mı?

Yüksek performansı ve konforu bir arada sunacak bir kulaklık arayanların tercih ettiği Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulaklık, görece yüksek bir fiyatı olsa da sıkça tercih edilen seçenekler arasında.

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Çantasıyla birlikte gelen Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, tek şarjla 24 saate kadar kullanılabiliyor.

Üst segment kulaklık modellerinden biri olan Bose QuietComfort 45 kablosuz kulaklıklığın özellikleri ise şöyle;

Gürültü giderme özelliği sayesinde dışarıda müzik dinlerken etraf sesinden rahatsız olmuyorsunuz.

Ufak mikrofonları sayesinde dış sesleri ölçerek gürültüleri gideriyor.

Sesi azaltsanız bile bas sesleri istikrarını koruyor. Aynı zamanda sesi artırınca da sesin netliği kaybolmuyor.

İki ayrı modu olan Sessizlik Modu ve Farkındalık Modu arasında isteğinize göre seçim yapmanız mümkün.

Tüm gün kullanıma uygun kulaklığın sentetik deri yastıkları kulaklarınızı acıtmıyor.

15 dakika şarjla 3 saat kullanabiliyorsunuz.

Kablolu olarak kullanmanız da mümkün.

9.919 TL olan kulaklık Amazon dışındaki sitelerde 13.000 TL civarında.

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