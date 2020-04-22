Boston Dynamics’in Bilim Kurgu Filminden Fırlayan 9 Robot

İnsansı robotlar, bilim kurgu dünyasının vazgeçilmez birer parçası. Elbette gerçekte öz farkındalığa kavuşan ve insandan ayırt edilemeyecek robotlar yok. Ancak Boston Dynamics, ürettiği robotlarla bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Firmanın geleceğimizi belirleyen robotlarını derleyip anlattık.

Robotlar ve yapay zekanın gelecekte insanlığı ele geçirip geçirmeyeceği konusu artık kısır birer tartışmadan ibaret. Biliyoruz ki bir yapay zeka bizi ele geçirecek kadar öz farkındalık sahibi olsa bile bunun için insansı bir bedene ihtiyaç duymayacak. Yine de robotlar, yapay zekaya ilişkin karanlık beklentilerin herkes tarafından anlaşılması için mükemmel bir araç. Boston Dynamics isimli robot şirketi ise fantastik hikayelerden fırlamış gibi duran robotlar üretiyor.

İnsanlara çeşitli görevlerde yardım etmeleri için tasarlanan robotlaryla Boston Dynamics, bilim kurguyu gerçek kılmaya başladı. Şimdilik bizi tehdit etmeselerde, şirketin ürettiği robotlar; geleceğimizi belirlemeye başladı.

Boston Dynamics robotları:

Spot

Handle

Pick

Atlas

Boston Dynamics Spot

Amaç : Çeşitli sensörlerle uzaktan ve güvenli bir şekilde çeşitli operasyonlar yaptırmak, yük taşıtmak, veri toplatmak.

: Çeşitli sensörlerle uzaktan ve güvenli bir şekilde çeşitli operasyonlar yaptırmak, yük taşıtmak, veri toplatmak. Hız : 5,7 km/saat

: 5,7 km/saat Çalışma Süresi: 90 dakika

90 dakika Güç Kaynağı: Değiştirilebilir batarya.

Değiştirilebilir batarya. Yük Kapasitesi: 14 kilogram

Boston Dynamics’in sevimli robot köpeği Spot, birden fazla amaçla kullanılabilen küçük bir robot. Arkasında dört adet donanım modülü taşıyan Spot’un yetenekleri, sahibinin isteğine göre değişiklik gösterebiliyor. Aslen uzaktan operasyonlar için kullanılan Spot, 14 kilogram ağırlığa kadar yük de taşıyabiliyor. Masum görünen bu küçük köpeklerin zamanında bir araya gelerek kamyon çekmişlikleri de var.

360 derece görüşü olan Spot, karşısına çıkan nesnelerden veya insanlardan kaçınıp yoluna devam edebiliyor. -20 derece ile 45 derece arasında sağlamlığını koruyan Spot, aynı zamanda nem ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Özelleştirilebilir bir yapıya sahip olan Spot, dilerseniz mekanik bir kol, dilerseniz gaz kaçağını tespit eden bir metan gaz dedektörü olabiliyor. Mythbusters efsanesi Adam Savage'ın Spot'u test ettiği videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Boston Dynamics Handle

Amaç: Kutu taşımak.

Kutu taşımak. Hız: 14 km/saat

14 km/saat Taşıma Hızı: Saatte 360 kutu

Saatte 360 kutu Kapasite: 15 kilogram

Özellikle depo gibi alanlarda oldukça kullanışlı bir robot olan Handle’ın asıl görevi, kutuları bir bölgeden başka bir bölgeye transfer etmek. Handle’da bulunan uzun mekanik kol ve öğrenme yeteneğine sahip görüş yazılımı, bir bölgede bulunan kutuların yerini, boyutunu algılayabiliyor ve kutuları birbirinden ayırabiliyor.

Bir depoya mal indirmek istediğinizde Handle, araçtaki kutuları alarak depoda belirtilen yere götürüyor. Bunun yanı sıra Handle, paletlerdeki kutuları depoya koyma veya depodan palete kutu transfer etme gibi görevleri de üstlenebiliyor. Tekerlekleri üzerinde hareket edebilen Handle, bu şekilde kutuları dilediğiniz mesafedeki bir alana götürebiliyor.

Boston Dynamics Pick

Amaç: Kutu taşımak

Kutu taşımak Hız: Hareketsiz

Hareketsiz Taşıma Hızı: Saatte 720 kutu

Aynı Handle gibi kutu taşıma görevi gören Pick, Handle gibi hareketli bir robot değil ancak kendine has güzel özellikleri bulunuyor. Sabit bir yerde değişken kutu tiplerini bir yere taşımaya yarayan Pick, Handle’dan çok daha hızlı. Handle saatte 360 kutuyu farklı mesafelerde yerlere taşıyabiliyorken, Pick hareketsiz olduğu için bu sayıyı ikiye katlıyor.

Pick’te bulunan derin öğrenme algoritması, farklı tiplerdeki birçok kutuyu algılayabiliyor. Bu şekilde değişken kutu tiplerinin yerleri kolay ve hızlı bir şekilde algılanarak taşıma işlemi daha da hızlı hale geliyor.

Boston Dynamics Atlas

Amaç: Vücut hareketliliğinin limitlerini zorlamak

Vücut hareketliliğinin limitlerini zorlamak Hız: 5.4 km/saat

5.4 km/saat Ağırlık: 80 kilogram

80 kilogram Boyut: 1.5 metre

Bu zamana kadar yapılmış, insana en çok benzeyen robot olan Atlas, vücut hareketliliğinin sınırlarını zorlamak için yapılmış bir araştırma projesi. Atlas’ta bulunan geliştirilmiş kontrol sistemi ve donanım öğeleri, bu robotun güç ve insan seviyesindeki atikliğini dengelemeyi başarıyor.

3D yazıcı ile basılan parçaları sayesinde hafif bir yapıya sahip olan Atlas, bu sayede hem daha çevik hem de daha hareketli olabiliyor. Giderek daha da çok gelişen Atlas, günden güne daha farklı hareketler öğrenerek aynı bir insan gibi hareket edebiliyor. Belki de robotların insanlığı ele geçireceğinin düşünülmesine en büyük sebeplerden biri de Atlas’ın bu benzerliği olabilir.

Yukarıda saydığımız ana modeller dışında Boston Dynamics’in daha önceden geliştirdiği ve bugün geliştirdiği robotların temelinin atılmasını sağlayan bazı prototip modeller de bulunuyor. Bu modeller, şu anda geliştirilmiyor olsa da bugünkü modellere ilham kaynağı oldular ve Boston Dynamics’in bugün ürettiği robotların atası konumunda duruyorlar.

Boston Dynamics’in eski prototip robotları

Big Dog

SANDFLEA

LS3

Wildcat

Spot Classic

Big Dog

Bu robotlardan ilki ve en çok bilineni olan Big Dog, Boston Dynamics laboratuvarını terk eden ilk ayaklı robot. Oldukça büyük ve güçlü olan bu robot, aslen zorlu arazilerde askerlere yük taşıması amacıyla üretildi. Neredeyse 1 metre uzunluğunda olan Big Dog, 110 kilo ağırlığa sahip. 150 kilogram yük taşıyabilen Big Dog, isminin hakkını verir biçimde üzerinde bu ağırlık varken 6.4 km/saat hızla koşabiliyor.

SANDFLEA

Sandflea, keşif için üretilmiş bir keşif robotuydu. Uzaktan kumandalı araba gibi yönetilebilen Sandflea, düz arazilerde işini gayet iyi yapıyordu ancak robotun asıl olayı bu değil. Yüksek yerleri de gözlemek için çok ideal bir özelliğe sahip olan Sandflea, 10 metre yükseğe zıplayabiliyordu. Bu şekilde önündeki engelleri hiçe sayan Sandflea, tam anlamıyla küçük bir keşif aracı.

LS3

Legged Squad Support System ya da bilindik adıyla LS3, dört ayaklı bir yük robotuydu. Kötü zemin koşullarında askerleri takip etmek ve onların eşyalarını taşımak için oldukça ideal bir robot olan LS3, ağır zemin şartlarının üstesinden gelebiliyor.

WildCat

Dünya üzerindeki en hızlı dört bacaklı robot olan WildCat, gerçekten bu konuda tarih yazan bir robot oldu. Saatte 32 kilometre hız yapabilen WildCat, bu hızı yaparken manevra kabiliyeti ve dengesinden de hiçbir şey kaybetmemesiyle ünlendi.

Spot Classic

Boston Dynamics şirketinin küçük köpek robotu Spot’un atası olan Spot Classic, dış ve iç mekan operasyonlarında görevlendirilecek dört ayaklı bir robot olarak planlanmıştı. Bugün Spot’ta görülen özelliklerin bir çoğu, Spot Classic üzerinde test edilmiş ve başarılı olarak onaylanmış özellikler.

Boston Dynamics şirketinin geleceğimize yön veren ve bu alandaki çalışmalara ilham kaynağı olan robotlarını derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bu robotların dünyayı ele geçirip geçirmeyeceği konusunu bilemeyiz ama gelişmekte oldukları açıkça görülüyor. Sizler bu konuda neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamını kaçırmamak için bizleri takipte kalın.