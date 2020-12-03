Brezilya'da iPhone Kutusunda Şarj Cihazı da Olacak

Sao Paulo eyaletinin tüketiciyi koruma kurumu, iPhone'ların kutusundan şarj adaptörü çıkmasının zorunlu kılındığını doğruladı. Yakın zamanda Brezilya genelinde satılan tüm iPhone'ların kutusundan şarj cihazı çıkmasının zorunlu kılınması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni iPhone 12 ailesini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. iPhone 12 modelleri, sahip oldukları özellikler ile Apple hayranlarını memnun etmeyi başarmış olsa da lansmanın ardından en fazla tartışılan konuların başında iPhone kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklıkların çıkarılması olmuştu.

Apple, yerel yasalar nedeniyle bu kararını Fransa’da bozmak zorunda kalmış, Fransa’da satışa sunduğu iPhone 12 modellerinin kutusuna kulaklık eklemeye devam etmişti. Şimdi ise benzer bir zorunluluk Brezilya’da ortaya çıktı ve şirket, iPhone 12 modellerinin kutusuna şarj adaptörü eklemek zorunda kalmış gibi görünüyor.

Brezilya, iPhone kutusundan şarj adaptörünü çıkarmanın "çevreci" etkisini kanıtlamasını istedi

Geçtiğimiz dönemde, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin tüketiciyi koruma kurumu olan Procon-SP, Apple’dan bir açıklama talep ederek iPhone kutusundan şarj adaptörü çıkarmasının tüketicilere zarar vermeyeceğini ve çevreye gerçek faydalarını kanıtlamasını istedi.

Apple, Procon-SP’nin bu talebi üzerine çoğu kullanıcının zaten uyumlu bir şarj cihazına sahip olduğunu, kararın karbon emisyonlarını azaltacağını bildirdi. Ancak Procon-SP, bu açıklamadan memnun olmadı ve şarj adaptörünün ürünü (iPhone) kullanmak için temel bileşenlerden biri olduğunu, iPhone’ları şarj adaptörü olmadan satmanın Brezilya Tüketici Savunma Yasası’na aykırı olduğunu öne sürdü.

Procon-SP’ye göre Apple, şarj cihazını kutudan çıkararak çevreci bir eylem gerçekleştirdiğine dair yeterli kanıt sunmuyor ve üçüncü taraf şarj adaptörü satın alan müşterilerine aynı teknik desteği sunacağını garanti etmiyor. Bu nedenle Apple, Sao Paulo eyaletinde satışa sunduğu iPhone’larda şarj adaptörü bulundurmaya devam etmek zorunda kalacak.

Apple’ın söz konusu karara bugün içinde yanıt vermesi gerekiyor, aksi takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Dahası, Brezilya Ulusal Tüketici Sekreterliği de tüm ülke çapında iPhone’ların şarj adaptörüyle satışa sunulmasını zorunlu kılmayı planlıyor. Dolayısı ile Apple, bir ülkede daha “çevreci” kararından dönmek zorunda kalacak.