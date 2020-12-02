Apple'a Telefonlarını Değersizleştirdiği İçin Dava Açıldı

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'ın bazı eski akıllı telefon modellerini değersizleştirdiği gerekçesiyle İspanya ve Belçika'da dava açtı. Apple'ın belirli iPhone modeline sahip kullanıcılara 60'ar Euro ödemesi isteniyor.

Son dönemde sürekli yeni davalarla karşı karşıya kalan Apple'a bir dava da Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer'dan geldi. Euroconsumer, Apple'ın İspanya ve Belçika'da eski iPhone modellerinin planlı bir biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalarla iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini değersizleştirmeye çalıştığını ifade eden Euroconsumer, Belçika ve İspanya'da bu model akıllı telefonlara sahip kişilere 60'ar Euro'luk bir tazminat ödemesi yapılması için Apple'a dava açtı. Bununla birlikte benzer hukuki süreçlerin çok yakında İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı açıklandı.

Apple, telefon yavaşlatma nedeniyle cezalara çarptırılmıştı

Apple'ın geçtiğimiz senelerde batarya nedeniyle telefonları kasıtlı yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Bunun sonucunda açılan davalardan biri geçtiğimiz günlerde sonuca vardı. Bu sonuca göre Apple, daha önce ödediği tazminata ek olarak 113 milyon dolarlık bir başka cezaya çarptırıldı. Aynı olay sonucunda açılan bir başka davada da şirket 500 milyon dolar tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmıştı.

Şu anda Euroconsumer'ın açtığı davanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor, ancak Apple'ın çok daha fazla tazminat ödemesi gerekebilir. Euroconsumer, teknoloji devinin yeni akıllı telefon modellerine teşvik etmek için eski akıllı telefonlarını değersizleştirmeye çalıştığını düşünüyor. Peki sizce bu davada Euroconsumer'ın iddiaları doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.