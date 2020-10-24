Akıllı telefon kutularından en son olarak da şarj aletini çıkaran Apple, Fransa’daki yasalardan dolayı bu ülkede cihazlara kablosuz kulaklık da eklemişti. Bu telefonlar için yeni kutu üretildi.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalardan biri olan Apple, bu yıl çok tartışılan bir karara imza atmış ve artık kutularına şarj aleti koymayacağını açıklamıştı. Ayrıca kutulara EarPods adı verilen kulaklık da dahil edilmemişti.

Öte yandan Fransa’daki kanunlar nedeniyle ülkede satışa sunulacak olan akıllı telefonların kutusundan kulaklık da çıkması gerekiyor. Apple da EarPods kulaklıkları iPhone 12 akıllı telefonlara Fransa’da dahil ediyor.

Apple’dan ek kutu

Apple, Fransa’daki kullanıcıları için telefon kutusuna ek olarak bir de kulaklık kutusu üretti. Tabii ki bu kararın altında yatan pek çok farklı neden var. Yine de en temel neden olarak kutuların küçük hacmi gösteriliyor.

Apple’ın yeni akıllı telefonlarının kutusundan telefonun kendisi, bir şarj kablosu ve de bir Apple etiketi çıkıyor. Başka hiçbir aksesuar kutunun içerisinde yer almıyor. Diğer ekipmanları ya eldekilerden kullanarak ya da ayrıca satın alarak tamamlamak gerekiyor.

Yeni, çok daha küçük kutuların nedenini çevrecilik olarak açıklayan Apple, Fransa’ya da dünyanın geri kalanı ile aynı standart üretim akıllı telefon kutularından gönderiyor. Bu kutuların içinde kulaklıklara yer bulunmuyor.

Kulaklıklar neden ayrı kutuda?

Apple, yeni iPhone 12 ile aldığı tartışmalı şarj aleti kararını açıklarken daha küçük kutuların çevrenin korunmasına olan olumlu etkisinden bahsetmişti. Açıkçası firma, Fransa’da kulaklıkları kutu içine yerleştirebilseydi, zam yapmak yerine gramajı azaltan işletme muamelesi görebilirdi. Ayrıca bu durum dünyanın geri kalanında da markaya tepki oluştururdu.

Gelen bilgilere göre yeni kutuların üzerinde herhangi bir marka bulunmuyor. Bu kutular orijinal kutudan çok daha büyük ve kulaklıklar da kutunun altında yer alıyor. Yeni iPhone 12 ise orijinal kutusuyla bu beyaz kutunun içinden çıkıyor. Apple daha önce de kablosuz kulaklıklarla tepki çekmiş olsa da daha sonra pek çok firma onları takip etmişti.