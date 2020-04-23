Bronz Döneminde Gelişmiş Dövüş Yöntemleri Kullanılıyormuş

Alman araştırmacılar, demir silahlar üretilmeden önce bronz kılıçlarla düello yapan savaşçıların sofistike dövüş yöntemleri kullanıldığını keşfetti. 110 Bronz Çağı kılıcını analiz eden araştırmacılar, söz konusu kılıçların birebir kopyalarını üreterek nasıl hasar aldıklarını anlamaya çalıştı.

Araştırmacılar, bronz kılıçların M.Ö. 1600 ve M.S 600 arasındaki türlü savaşlarda kullanıldığını, ancak bakır ve kalay karışımı olduğu için hasara oldukça meyilli olduklarını söylüyor. Kılıcın eğitimsiz birinin elinde rastgele savrulması durumunda dahi işe yaramaz hale gelebileceğini belirten araştırmacılar, bu görüşten yola çıkarak, savaşçıların belirli hareketler ve kombinasyonlar konusunda bilgili olduklarına inanıyorlar.

Almanya’da bulunan Göttingen Üniversitesi'nden Raphael Hermann liderliğindeki araştırmacılar, Bronz Çağı savaşçılarının yumuşak alaşımdan yapılmış kılıçlarla gerçekten savaşıp savaşmadıklarını veya bu kılıçları sadece törenlerde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için, bronz kılıçların birebir kopyalarını üretti.

Bronz Çağı savaşçıları, kılıçlarının hasar almasını önlemek için sofistike teknikler kullanıyordu

Hermann ve ekibi, yaptıkları sembolik düellolarda ellerindeki kılıç, mızrak ve kalkanlarla birbirlerine saldırdılar. Daha sonra bir ortaçağ düello kulübünün üyelerinden söz konusu silahları ortaçağ savaş kılavuzlarında tarif edilen şekilde kullanmalarını istediler. Araştırmacılar, sahte savaşlardan sonra kılıçlardaki aşınmaları tespit ettiler ve onları, M.Ö. 1600-600 yıllarına dayanan gerçek Bronz Çağı silahlarındaki izlerle karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, düellolarda en fazla kullanılan tekniği ortaya çıkardı

Araştırmacılar, orijinal kılıçlarda belirli kılıç hareketleri ve kombinasyonlarına dayanan aşınma izlerine rastladılar. Eski silahlardaki aşınma izleri, Bronz Çağı savaşçılarının kılıçları rastgele kullanmadıklarını, aynı zamanda dövüş stillerini geliştirmek için çeşitli teknikler uyguladıklarını ortaya çıkarırken, bu tekniklerin sonraki yüzyıllarda Avrupa'ya da yayıldığı keşfedildi.

Araştırmacılar, bronz dönemindeki kılıç tekniklerinin sonraki yüzyıllarda Avrupa'ya da yayıldığını söylüyorlar

Yaptıkları ‘savaş simülasyonlarında’ M.Ö. 1600 ve M.S 600 yılları arasında kullanılan en popüler silahların kopyalarını üreten Hermann ve ekibi, "versetzen" olarak adlandırılan ve Almancada “yer değiştirme” anlamına gelen bir tekniğin, askerler arasında çok yaygın olduğunu da tespit etti. Söz konusu teknik, kılıçların balçak kısımlarının uzunluğu ve açılarına göre değişmekle birlikte, rakip kılıcı kilitleme ve yönlendirme için kullanıyor.