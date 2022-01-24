Kripto para borsası BtcTurk erişim sorunları ile gündemde. BtcTurk yaşanan erişim sorunları hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerli kripto para borsası BtcTurk erişim sorunları ile karşı karşıya. Kullanıcılar BtcTurk'e 23 Ocak 2021 saat 21:00 sularından beri erişim sağlayamıyor. BtcTurk tarafından yaşanan sorunun neden kaynaklandığı paylaşıldı.

BtcTurk'ten Erişim Sorunları Hakkında İlk Açıklama

BtcTurk resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada yaşanan erişim sorunun Microsoft Azure kaynaklı olduğu belirtildi. Şirketin tam açıklaması şu şekilde:

"Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."

BtcTurk kullanıcıları hesaplarına erişim sağlayamadıkları için sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerde bulunmakta. Yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceği henüz bilinmezliğini koruyor. BtcTurk'ün internet sitesinde şu görsel yer alıyor: