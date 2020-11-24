Bu Görseldeki Gizlenmiş Tüm Maskeleri Bulabilir misiniz?

Gözlerimiz, sandığımızın aksine görüş alanımızdaki tüm nesneleri ayırt edemez. Bunu denemek için aşağıdaki görselde kaç adet maske olduğunu saymayı deneyin.

Gözlerimiz, herhangi bir kamerayla kıyasladığımızda çok daha geniş bir görüş alanına sahip olsa da, görüş alanımızda bulunan tüm nesnelere aynı anda odaklanmamızın bir yolu bulunmuyor. Zira beynimiz, aynı anda birden fazla nesneye odaklanmamızı engelliyor. Tamam da neden?

Bunun nedenini açıklamadan önce küçük bir bulmaca oyunu oynamaya ne dersiniz? Aşağıdaki görseli dikkatle inceleyin. Kaç adet maske gördüğünüzü aklınızda tutun. Bakalım kaçınız tüm maskeleri görmeyi başaracaksınız...

Aşağıdaki görselde kaç adet maske bulunuyor?

Görselde kaç adet maske bulunduğunu söylemeden önce, neden görüş alanımızdaki tüm nesnelere aynı anda odaklanamadığımız fenomenini açıklamak gerekirse; bunun en temel hayatta kalma içgüdülerimizden biri olduğunu söyleyebiliriz.

New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden sinirbilimci Susana Martinez-Conde’ye göre görsel korteksimizdeki nöronlar, sınırlı bir bant genişliğine sahip. Bu nedenle de beynimiz, gördüğümüz tüm nesnelere değil, hayatta kalmamızı sağlayacak detaylara odaklanıyor. Örneğin; bir caddede karşıdan karşıya geçerken tüm nesneler yerine otomobillere odaklandığımızdan, doğru şekilde hareket edebiliyoruz.

Yukarıdaki görsele dönecek olursak; görselde tam tamına 24 maske bulunuyordu. Muhtemelen çoğunuz bu sayının yanına bile yaklaşamadı. Ancak bu sizin bir hatanız değil. Yukarıda da açıkladığımız gibi beynimiz, resimdeki tüm nesnelere aynı anda odaklanamadığından çoğu maskenin yanında bulunan nesneler, maskeyi görmenize engel oldu. Görseldeki tüm maskeleri gösteren cevap anahtarına buradan ulaşabilirsiniz.