Yılın son hafta sonunda sinemaya gitmek için yeni filmleri merak ediyorsanız, hoş geldiniz. Haftanın filmlerini fragmanlarıyla birlikte derledik.

Sinemaya gitmek bazılarımızın arada sırada yaptığı bir etkinlik olsa da bazılarımızın tabiri caizse bağımlı olduğu bir konu. Sinema tutkunları için hazırladığımız haberimizde 2018’in son günlerinde vizyona girecek filmleri bulabilirsiniz.

Börü:

Cem Özüduru ile Can Emre’nin yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel ve Mesut Akusta bulunuyor. Cuma günü (bugün) vizyona girecek filmin senaryo kultuğunda Dağ serisinin arkasındaki isim Alper Çağlar oturuyor. Film, 15 Temmuz gecesi “Börü” isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını işleyecek.

Güven:

Sefa Öztürk’ün yönettiği filmde Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin ve Ahmet Kaynak rol aldı. Film iki gencin karşılıklı başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının yavaş yavaş kopuşunu beyaz perdede anlatacak.

Müsaadenizle Büyükler:

Talip Karamahmutoğlu’nun yönetmen koltuğunda bulunduğu “Müsaadenizle Büyükler” filminde sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikâyesi anlatılıyor. Fantastik macera tadındaki filmde Emre Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Alperen Efe Esmer, Tuana Coşkun, Nehir Seymenoğlu ve Toprak Atar rol alıyor.

Trileçe:

Ahmet Sönmez’in yönetmenliğinde çekilmiş filmde, yangın sonucu 10 yaşında kimsesiz kalan bir çocuğun bir mektup üzerine Makedonya’ya yaptığı yolculuk anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer, Gökhan Atalay ve Ümit Bülent Dinçer’i barındıran filmin senaryosu H. Erkan Işıklı’ya ait.

Aquaman:

James Wan’ın yönettiği “Aquaman” filminde Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen yer alıyor. Aksiyon ve maceranın son bulmadığı filmde kahramanımızın Atlantis’i savunurken yaşadıkları anlatılıyor.

Eşitlik Savaşçısı:

Mimi Leder’in yönettiği filmde ABD Yüce Mahkemesi’nin yargıcı ve insan hakları savunucusu olan Ruth Bader Ginsburg’ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadele konu alınıyor. Başrollerinde Felicity Jones, Justin Theroux, Armie Hammer, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Kathy Bates ve Sam Waterston gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosu ise Daniel Stiepleman’a ait.

Mary Poppins: Sihirli Dadı

Altın Küre ödüllü İngiliz aktris Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı "Mary Poppins: Sihirli Dadı", klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikâyeyi beyaz perdeyle buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Rob Marshall’ı gördüğümüz müzikalde Emily Blunt'a Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Emily Mortimer, Ben Whishaw ve Julie Walters eşlik ediyor.