  • Yılmaz Erdoğan: Olay Sinemayı Bitirme Noktasına Kadar Geldi

Yılmaz Erdoğan: Olay Sinemayı Bitirme Noktasına Kadar Geldi

1 dk okuma süresi
22
13
10
2
1
Yılmaz Erdoğan, son günlerde Mars Group ile yaşanan gerginlikleri doğrulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki film yapımcıları ile Mars Cinema Group arasındaki gerginlik gittikçe tırmanıyor. Gün içerisinde Mars Group, film yapımcılarının istedikleri payı vermeyeceklerini kesin bir dille belirtmişti. O haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Mars Cinema Group'tan Yapımcılara Tepki: İstedikleri Payı Verirsek En Ucuz Bilet 30 TL Olur

Son gelen habere göre Mehmet Çalışkan'a konuşan ünlü sinemacı Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasının ciddi tehlike altında olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu iş sinemayı bitirme noktasına geldi. Ben kampanyalı biletin sakıncalarını ilk kez 3 yıl önce dile getirmiştim. Bugün yaptığımızı o zaman yapmalıydık. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz."

Güney Kore menşeli CJ CGV Co'nun sahibi olduğu Mars Cinema Group'un Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar'ın, "Geri adım atmayacağız." yönündeki açıklamaları sonrası ipler iyice gerildi. Bakalım önümüzdeki günlerde süreç nasıl işleyecek.

Kaynak : https://www.haberturk.com/bu-is-sinemayi-bitirme-noktasina-geldi-2275036
Etiketler: mars, cem yılmaz, yılmaz erdoğan
22
13
10
2
1
Emoji İle Tepki Ver
22
13
10
2
1