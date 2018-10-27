Bu hafta içerisinde yayınlanan ve Cadılar Bayramı yaklaşırken kesinlikle izlemeniz gereken 11 fragmanı sizler için derledik.

Vizyona girecek filmlerin aylar öncesinden yayınlanan fragmanları, izleyicileri büyük bir merak içerisine sokuyor. Bu hafta sinema sektörü için yayınlanan fragmanlar ile oldukça dolu dolu geçti. Bu hafta yayınlanan fragmanlar; Oyunbozan Ralph 2'den Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Saklı Dünya'ya, Liam Neeson'ın başrolünü çektiği Cold Pursuit'ten Netflix Orijinal Filmi Bird Box'a kadar birçok tarzda filmin ön tanıtımını içeriyor.

1. Bird Box

Netflix Orijinal Filmi Bird Box, Yılbaşı'ndan kısa bir süre önce, 12 Kasım'da, yayınlanacak. Bir anne ve iki çocuğunun nehir boyunca yol kat etmesini konu alan bilim kurgu filmi Bird Box'u şimdiden izlenecekler listeniz eklemenizi tavsiye ederiz.

2. Bohemian Rhapsody

Bu fragman Bohemian Rhapsody'ye ait son fragman olacak. Queen hakkında biyografik olarak çekilmiş film, Queen fanlarını oldukça heyecanlandırıyor. Freddie Mercury'i canlandıran kişinin Rami Malek olması ise filmi izlemeniz için ayrı bir sebep olarak karşınıza çıkıyor.

3. Cold Pursuit

Kar küreme makinesi şoförü olan Liam Neeson, oğlunu öldüren uyuşturucu çeteleriyle çatışmaya girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu geçecek film 18 Şubat'ta vizyona girecek.

4. Escape Room

Eğer kaçış odası oyunlarına âşina iseniz bu filme bayılacaksanız. Birkaç kişilik bir grubun kapana kısıldıkları kaçış odasından kaçmalarını konu alan film 4 Ocak'ta vizyona girecek.

5. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Saklı Dünya

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisini açıklamamıza gerek yok diye düşünüyoruz. Eğer bu mükemmel serinin önceki filmlerini hâlâ izlemediyseniz 22 Şubat'a kadar vaktiniz var. Serinin bu filminde uçan ejderha "Gecenin Öfkesi", önceki filmlere nazaran daha da büyümüş olacak.

6. Mary Poppins Dönüyor

Mary Poppins 19 Aralık itibariyle tekrar sinemalara geliyor. Disney yapımı filmde bu sefer şarkı söyleme görevini Emily Blunt üstlenecek.

7. Nobody’s Fool

Tiffany Haddish'in başrolünü üstleneceği komedi filmi Nobody's Fool; hapisten çıktığında, online internet sitelesinde bir erkekle flörtleşen kız kardeşini bulmaya çalışan bir kadını konu alıyor. Durum öyle gözüküyor ki internet sitesindeki adam, hiç de kendini anlattığı gibi değil.

8. Outlaw King

Eski çağları konu alan Netflix Orijinal Filmi Outlaw King'de İskoç Kralı'nı Chris Pine canlandıracak. Eğer eski çağ konulu dizileri/filmleri seviyorsanız Ekim ayı içerisinde yayınlanacak Outlaw King'i kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

9. Ralph İnterneti Çökertiyor

Oyunbozan Ralph serisinin 2. filmi olan Ralph İnterneti Çökertiyor'un vizyon tarihine çok az bir süre kaldı. Birçok yepyeni karakter göreceğimiz serinin 2. filmi Ralph İnterneti Çökertiyor, 21 Kasım'da sinemalarda olacak.

10. Vox Lux

Bir Yıldız Doğuyor filmini beğendiyseniz, Vox Lux'u kaçırmak istemeyeceksiniz. 90'larda geçen Vox Lux; başarılı ancak bir o kadarda problemli bir müzisyenin yaşanan bir olayla hayatının yıkılmasını konu alıyor. Başrolünü Natalie Portman'ın canlandırdığı Vox Lux, oldukça etkileyici bir film olacak.

11. The Prodigy

Son filmimiz olan The Prodigy'yi, Cadılar Bayramı yaklaşırken bir korku filmi olarak listenize eklemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Bir çocuğun annesinin paranormal olayların oluştuğunu düşünmesiyle başlayan filmi izleyebilmek için ne yazık ki Şubat'a kadar beklemeniz gerekecek.