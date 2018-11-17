Her hafta yayınladığımız ve o hafta çıkan en iyi filmleri sizin için derledik.

Film sektörü gün geçtikçe kendini geliştirerek biz izleyicilere yeni filmler çıkartıyor. Biz de siz değerli okuyucularımız için bu hafta çıkmış en güzel fragmanları paylaşıyoruz. Bu hafta fragmanı paylaşılmış filmler arasında Oyuncak Hikayesi 4 öne çıkmış gibi görünüyor. Sözü fazla uzatmadan sizleri filmlerle baş başa bırakıyoruz.

Alita: Battle Angel

​Aksiyonun bir an olsun eksilmediği filmimizde yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Battle Angel Alita çizgi roman serisinden uyarlanmış. Filmimiz 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.

Dumbo​

Disney stüdyolarında hazırlanan filmimizin konusu; batmak üzere oran bir sirkteki filin aslında uçabildiğini farkına varılması ile gelişen olaylar. Yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor ve film 29 Mart 2019'da vizyona girecek.

Dumplin’

Başrol oyuncumuz Willowdean, annesi tarafından Dumplin' ile seslenilen genç yaşında fazla kilolu bir kızdır. Willowdean'ın annesi gençliğinde güzellik yarışması kazanmıştır. Günün birinde Bo adında biriyle tanışır ve ona aşık olunca kendine güveni gelmesi için güzellik yarışmasına katılır ve film bu süreci anlatır. Film, 7 Aralık 2018'de vizyona girecek.

Everybody Knows

Başrollerini Penelope Cruz, Javier Bardem ve Ricardo Darin'in paylaştığı bu filmde, İspanya'ya dönen Laura ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. Film 8 Mart 2019'da vizyona girecek.

Fighting With My Family

Aralarında Dwayne Johnson'un da bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmimiz 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.

Gloria Bell

Gloria Bell, 50'li yaşlarında bekar bir kadındır. Sadece çocuk büyüten biri olmaktan sıkılan karakterimiz dans kursuna gitmeye başlar ve orada bir adama aşık olur ve hikaye gelişir. Film, 9 Mart 2019'da vizyona girecek.

Mary Poppins Returns

1930'larda geçen filmimiz sakin olan hayatlarının acı bir kayıp ile nasıl değiştiğini göstermektedir. Film, 19 Aralık 2018'de vizyona girecek.

On the Basis of Sex

Başrol oyuncumuz; Ruth Bader Ginsburg, başarılı bir avukattır ve kendini anayasanın yapmış olduğu eşit olmayan, cinsel ayrıcalık sağlayan hukuğa karşı duran bir kahraman olarak görmektedir. Film, 28 Aralık 2018'de vizyona girecek.

Pokemon Detective Pikachu

Pikachu'nun eski Pokémon ortağı Harry Goodman esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Harry'nin oğlu Tim ile Pikachu birlikte bir araştırma başlatır ve film gelişmeye başlar. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.

Roma

Film, 1970'lerin başında Mexico City'de bir orta halli ailenin durumunu anlatıyor. Film, 13 Aralık 2018'de vizyona girecek.

​The Beach Bum

Film, Moondog isimli serserinin hayatını konu alıyor. Film, 22 Mart 2019'da vizyona girecek.

The Mercy

Dünyayı gezmek isteyen amatör denizcinin hayatını konu alıyor. Film, 30 Kasım 2018'de vizyona girecek.

Toy Story 4

Efsane animasyon Oyuncak Hikayesi'nin dördüncü filmi çıkıyor. Film, 20 Haziran 2019'da vizyona girecek.

Wonder Park

Film, genç kızın parkı kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Genç kızımız ormanda gezintiye çıkar ve bu gezinti sırasında kendini sihirli bir dünyada bulur. Film, 15 Mart 2019'da vizyona girecek.