Film sektörü gün geçtikçe kendini geliştirerek biz izleyicilere yeni filmler çıkartıyor. Biz de siz değerli okuyucularımız için bu hafta çıkmış en güzel fragmanları paylaşıyoruz. Bu hafta fragmanı paylaşılmış filmler arasında Oyuncak Hikayesi 4 öne çıkmış gibi görünüyor. Sözü fazla uzatmadan sizleri filmlerle baş başa bırakıyoruz.
Alita: Battle Angel
Aksiyonun bir an olsun eksilmediği filmimizde yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Battle Angel Alita çizgi roman serisinden uyarlanmış. Filmimiz 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.
Dumbo
Disney stüdyolarında hazırlanan filmimizin konusu; batmak üzere oran bir sirkteki filin aslında uçabildiğini farkına varılması ile gelişen olaylar. Yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor ve film 29 Mart 2019'da vizyona girecek.
Dumplin’
Başrol oyuncumuz Willowdean, annesi tarafından Dumplin' ile seslenilen genç yaşında fazla kilolu bir kızdır. Willowdean'ın annesi gençliğinde güzellik yarışması kazanmıştır. Günün birinde Bo adında biriyle tanışır ve ona aşık olunca kendine güveni gelmesi için güzellik yarışmasına katılır ve film bu süreci anlatır. Film, 7 Aralık 2018'de vizyona girecek.
Everybody Knows
Başrollerini Penelope Cruz, Javier Bardem ve Ricardo Darin'in paylaştığı bu filmde, İspanya'ya dönen Laura ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. Film 8 Mart 2019'da vizyona girecek.
Fighting With My Family
Aralarında Dwayne Johnson'un da bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmimiz 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.
Gloria Bell
Gloria Bell, 50'li yaşlarında bekar bir kadındır. Sadece çocuk büyüten biri olmaktan sıkılan karakterimiz dans kursuna gitmeye başlar ve orada bir adama aşık olur ve hikaye gelişir. Film, 9 Mart 2019'da vizyona girecek.
Mary Poppins Returns
1930'larda geçen filmimiz sakin olan hayatlarının acı bir kayıp ile nasıl değiştiğini göstermektedir. Film, 19 Aralık 2018'de vizyona girecek.
On the Basis of Sex
Başrol oyuncumuz; Ruth Bader Ginsburg, başarılı bir avukattır ve kendini anayasanın yapmış olduğu eşit olmayan, cinsel ayrıcalık sağlayan hukuğa karşı duran bir kahraman olarak görmektedir. Film, 28 Aralık 2018'de vizyona girecek.
Pokemon Detective Pikachu
Pikachu'nun eski Pokémon ortağı Harry Goodman esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Harry'nin oğlu Tim ile Pikachu birlikte bir araştırma başlatır ve film gelişmeye başlar. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.
Roma
Film, 1970'lerin başında Mexico City'de bir orta halli ailenin durumunu anlatıyor. Film, 13 Aralık 2018'de vizyona girecek.
The Beach Bum
Film, Moondog isimli serserinin hayatını konu alıyor. Film, 22 Mart 2019'da vizyona girecek.
The Mercy
Dünyayı gezmek isteyen amatör denizcinin hayatını konu alıyor. Film, 30 Kasım 2018'de vizyona girecek.
Toy Story 4
Efsane animasyon Oyuncak Hikayesi'nin dördüncü filmi çıkıyor. Film, 20 Haziran 2019'da vizyona girecek.
Wonder Park
Film, genç kızın parkı kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Genç kızımız ormanda gezintiye çıkar ve bu gezinti sırasında kendini sihirli bir dünyada bulur. Film, 15 Mart 2019'da vizyona girecek.