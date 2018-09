Her hafta yayınlanan en yeni fragmanları sizin için derlediğimiz listemizde bu hafta 7 fragman var.

Her hafta merakla beklenen bir çok filmin ve dizinin yeni fragmanları yayınlanıyor. Bizler de özellikle bir filmi izlemeden önce ön fikir için mutlaka fragmanlara göz atıyoruz. Ancak vizyona girecek olan ya da yeni sezon fragmanı yayınlanan pek çok film ve dizi oluyor, bu da takip etmemizi zorlaştırıyor. Biz de her hafta yayınlanan en yeni fragmanları sizin için derleyerek listeliyoruz.

Halloween

Maskeli katil Michael Myers ve ondan öcünü almak isteyen Laurie Strode'un gerilim dolu hikayesinin anlatıldığı yapım, ülkemizde 26 Ekim'de vizyona girecek.

House of Cards

Netflix'in sevilen dizisi House of Cards'ın gelecek sezonuna ait yeni bir fragman yayınlandı. Dizinin finalinin yaşanacağı sezon, Kasım ayında yayınlanacak.

American Horror Story: Apocalypse

Sürekli güncellenen oyuncu kadrosu ve başarılı hikayeleriyle dikkat çeken American Horror Story, yeni sezonuyla yakında izleyicisiyle buluşacak.

The Nutcracker and The Four Realms

Disney'in merakla beklenen fantastik yapımı The Nutcracker and The Four Realms, Kasım ayında vizyona girecek.

The Favorite

The Lobster filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos'un son filmi olan The Favorite, yine ilgi çekici bir film ile izleyicisiyle buluşacak.

At Eternity's Gate

Vincent Van Gogh’un hayatının son günlerini anlatan ve ismini sanatçının bir tablosundan alan film, Kasım ayında vizyona girecek.

Wildlife

Etkileyici bir aile dramı olan Wildlife, ilk gösterimini 2018 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve 2019'da vizyona girecek.