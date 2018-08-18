Korku Filmi Sevmeyenlerin Dahi Fikrini Değiştirecek 8 Film

Korku filmi izlemeyi sevmeyenlerin bile bakış açısını değiştirecek 8 sağlam filmi sizler için listeledik.

Korku filmi sevmeyenleri, korku filmine bağımlı hale getirecek bir listeyle karşınıza çıkıyoruz. Bu 8 filmlik listeden sonra korku filmlerine bağımlı hale gelmeniz mümkün.

1- A Quiet Place (2018)

Bu filmi izlerken kesinle zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Konu olarak konuşmaların az olmasından sıkılacağınızı düşünüyorsanız yanılırsınız. Oldukça sürükleyici ve ve gerici olan bu filmin sonunda, bittiğini anlamamaktan kaynaklı küçük bir şaşkınlık yaşayacaksınız.

2- Scream (1996)

Hem oldukça korkutucu hem de bazı mizah ögelerine sahip olan bu film, izleyicilere eğlenceli bir korku seyansı yaşatmaktadır.

3- The Shining (1980)

Bu film korku severler için tam bir klasik. Yıllar geçmesine rağmen üzerinde konuşulan ve başka filmlerde de konusu işlenen bir başyapıt haline gelmiş. İzledikten sonra beğenmemek gibi bir durum söz konusu bile değil.

4- Pan's Labyrinth (2006)

Oldukça fantastik ve bir o kadar da dram ögesi içeren bu film, korkudan çok farklı hikayeleri izlemeye sevenlere yönelik. Karakterlerle kurduğunuz bağ da sizi filme iyice hapsedecek nitelikte.

5- Psycho (1960)

The Shining gibi izleyicilerin gözünde başyapıt olan bu film için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Filmin içindeki birçok sahnenin ikon olması ve ürpertici yapısıyla filmi sevmemek mümkün değil.

6- It (2017)

Çok korkunç olmadan, hikayenin sürükleyici olduğu bir başka film daha. Çocuk karakterler ve anlatılan farklı öyklüler sayesinde sonuna kadar kendisini dikkatle izletecaktir.

7- The Orphange (2007)

Bu hem korkunç hem de hikayesiyle sarsacak olan bu filmin sonunda, yaşanan gerginlikten yorgun hissedebileceğinizi söylemeden geçmemek lazım.

8- The Conjuring (2013)

Ani çıkan korku sahneleri ile dolu olmayan bu film, korkutmaktan daha çok iyi işlenmiş konusuyla oldukça ürpertici olabilir.