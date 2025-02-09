Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan kahve makinesine, tıraş makinesinden oyuncu klavyesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 9.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Life Q30 aktif gürültü önleyici kulaklıklar, 40 mm sürücülere, 40 saatlik çalma süresine ve seyahat modu, iç ve dış mekân modu gibi farklı modlara sahip. Kulaklık, haftanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

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360° dönen başlığa, gece görüşüne ve iki yönlü ses aktarıma sahip Xiaomi güvenlik kamerasını istediğiniz odada kullanabilirsiniz.

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60 milyon tıklama ömrüne sahip SteelSeries Rival 3, 200 ile 8500 CPI arasında ayarlanabilir DPI ve 60 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanıma imkân tanıyor.

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HyperX klavyenin 5 farklı bölgesinde istediğiniz renkleri ayarlayabileceğiniz RGB ışıklar bulunuyor. Sıvı dökülmelerine karşı dayanaklı kasaya da sahip bu klavye, çok satanlar arasında.

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27 inç Full HD ekrana sahip MSI Monitör, 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve Adaptive Sync teknolojisiyle dikkat çekiyor. Oyunseverlerin tercihi olan bu monitöre bir göz atabilirsiniz.

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Espresso ve cappuccino dahil farklı kahveleri yapabilen Delonghi kahve makinesi, LatteCrema Sistemi ile süt köpüğünüzün kremsi ve yoğun olmasını sağlıyor. Ayrıca otomatik temizleme işlevi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir bileşenleriyle size yardımcı oluyor.

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En çok satanlar arasında yer alan Apple Watch Series 10, sadece zamanı gösteren bir aksesuar değil. Saat sayesinde aramalar yapabilirken gece gündüz sağlık bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. 18 saate kadar pil ömrü ve suya dayanaklı tasarımı, saatin öne çıkan diğer nitelikleri arasında.

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Tüm VDSL/ADSL hatlarla uyumlu çalışabilen Keenetic modem, siber tehdit korumasına ve ebeveyn kontrolü özelliğine sahip.

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Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Sırada listemizin son ürünü var. Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Philips tıraş makinesi, esneyen ve dönen başlıklara sahip.

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