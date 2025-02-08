Dizüstü bilgisayar alırken kafanız mı karışıyor? İster öğrenci olun, ister yoğun bir şekilde çalışan biri; bütçenize ve ihtiyacınıza uygun en doğru modelleri teknik detaylarıyla listeledik. Hem cebinizi yormayan hem de performans vaat eden seçenekler burada.

Dizüstü bilgisayar seçmek, özellikle teknolojiyle çok haşır neşir değilseniz bazen göz korkutucu olabiliyor. Bunu düşünerek her kullanıcıya hitap edebilecek çeşitli dizüstü bilgisayarları listeledik. Eğer "En iyi laptop hangisi?" ya da "Uygun fiyatlı laptop tavsiyeleri neler?" gibi sorularınız varsa, listemizde kendinize uygun bir dizüstü bilgisayar bulabilirsiniz.

"Bu içerik 06.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Laptop almakta kararsız kalanlar için önerilerimiz

Günlük işler için: HP 255 G9

Bütçenizi zorlamadan temel işlerinizi halledecek bir laptop arıyorsanız, bu model tam size göre. HP 255 G9, AMD Ryzen 5 işlemcisi ve 512 GB SSD’siyle günlük kullanımda hiç takılmıyor. Ofis belgeleri, internet gezintisi veya film izlemek için ideal.

Ekran: 15.6" Full HD (1920x1080)

İşlemci: AMD Ryzen 5 5625U

RAM: 8 GB DDR4

Depolama: 512 GB SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Portlar: USB-C, USB-A, HDMI, RJ-45

Ağırlık: 1.7 kg

Pil: 8-10 saat arası

Kullanıcı yorumu:

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Hafifliği ile ön planda: Acer Aspire Lite

Basit işler için fazla karmaşık olmayan, hafif ve ekonomik bir laptop mu arıyorsunuz? Acer Aspire Lite, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış gibi görünüyor. 14 inç ekranı ve hafif yapısıyla çantanızda yer kaplamadan taşıyabileceğiniz bu model, ofis belgeleri, internet gezintisi veya dizi izlemek için oldukça uygun.

Ekran: 14" Full HD (1920x1080)

İşlemci: Intel Core i3-N300 (8 çekirdek, 3.8 GHz Turbo)

RAM: 8 GB LPDDR5

Depolama: 512 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Portlar: 2x USB-A 3.2, 1x USB-C, HDMI, microSD okuyucu

Ağırlık: 1.4 kg

Pil: 10 saate kadar

Kullanıcı yorumu:

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Çantaya atıp yola çıkmalık: Asus Vivobook Go 15

Günlük işlerinizi hızlıca halletmek için basit ve ekonomik bir laptop arıyorsanız Asus Vivobook Go 15, tam da bu ihtiyaca hitap ediyor gibi görünüyor. Intel Core i3 işlemcisi ve Windows 11 ile ofis belgeleri, internet gezintisi veya film izlemek için oldukça yeterli.

Ekran: 15.6" Full HD (1920x1080)

İşlemci: Intel Core i3-N305 (8 çekirdek, 3.8 GHz Turbo)

RAM: 8 GB DDR4

Depolama: 256 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1

Portlar: 2x USB-A 3.2, 1x USB-C, HDMI, microSD okuyucu

Ağırlık: 1.8 kg

Pil: 6-8 saat

Kullanıcı yorumu:

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İstediğiniz işletim sistemini yükleyebilirsiniz: Lenovo Nb

Günlük işlerinizi sorunsuz halledecek, bütçe dostu bir laptop arıyorsanız bu model tam size göre. Lenovo Nb Ryzen-5 7520U, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile ofis belgeleri, internet gezintisi veya film izlemek için fazlasıyla yeterli. AMD Ryzen 5 işlemcisi sayesinde çoklu uygulama kullanımında bile takılmadan çalışıyor. Üstelik FreeDOS işletim sistemiyle geldiği için isterseniz Windows ya da Linux’u kendiniz yükleyebilirsiniz.

Ekran: 15.6" Full HD (1920x1080)

İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U (4 çekirdek / 8 iş parçacığı, 4.3 GHz Turbo)

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Portlar: USB-C, USB-A, HDMI, RJ-45

Klavye: Tam boyutlu ve ergonomik

Ağırlık: ~1.7 kg

Pil Ömrü: 8-10 saat

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"Şık ve kullanışlı olsun." diyenlere: Huawei MateBook D16

Huawei'nin en şık bilgisayarlarından biri olan MateBook D16, günlük işlerinizin yanı sıra çeşitli oyunları ve ofis programlarını çalıştırabileceğiniz bir düzüstü bilgisayar. 16 inç ekranı, geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920x1200 (WUXGA IPS)

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Bellek (RAM): 16 GB DDR4 (Sabit)

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i5-12450H / i7-12700H veya 13. Nesil Intel Core i9-13900H

Sabit Disk (SSD) Boyutu: 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD

Dahili Grafik Modeli: Intel Iris Xe / AMD Radeon RX Vega 8

Parmak İzi Okuyucu: Var

Bluetooth: 5.2

Kamera: 1080p FHD (Fiziksel Kapaklı)

Hoparlör: 4x (Dolby Atmos Desteği)

Mikrofon: 4x Dijital

Pil Ömrü: 12 Saate Kadar

Şarj: 65W Hızlı Şarj

Wi-Fi: Wi-Fi 6E (270 Metre Menzil, Huawei Metaline Anten)

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Akıcı bir deneyim sunuyor: HP Victus 15

HP'nin Victus 15-FB2028NT modeli, oyun ve günlük kullanım için dengeli bir performans sunuyor. Özelliklerine baktığımızda pek çok oyunu çalıştırabilir ve bunun yanı sıra güç gerektiren diğer uygulamaları da sorunsuzca açabilirsiniz. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken bu laptop, akıcı bir deneyim arayanlar için ideal.

İşlemci: AMD Ryzen™ 5 7535HS (4,55 GHz'e kadar, 16 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı)

Bellek: 16 GB DDR5-4800 MHz RAM (2 x 8 GB)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

Ekran: 15.6 inç FHD (1920 x 1080), 144 Hz yenileme hızı, yansıma önleyici kaplama

Grafik Kartı: AMD Radeon™ RX 6550M (4 GB GDDR6 ayrılmış)

Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3

Portlar: 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x SD kart okuyucu

Klavye: Arkadan aydınlatmalı, tam boyutlu

Ses: DTS:X Ultra destekli çift hoparlör

Kamera: HP Wide Vision 720p HD kamera, çift dijital mikrofonlu

Pil: 52.5 Wh Li-ion, yaklaşık 5 saat 15 dakika kullanım süresi, 30 dakikada %50 hızlı şarj özelliği

İşletim Sistemi: FreeDOS 3.0

Ağırlık: Yaklaşık 2.29 kg

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Bu segmette bu hafiflik?: Casper Nirvana X600

15.6 inç Full HD ekranı, net ve canlı görüntüler sunarak hem iş hem de eğlence için ideal bir dizüstü bilgisayar olmasını sağlıyor. Ayrıca 180° açılabilir ekranı, ince çerçevelere sahip. 1.6 kg'lık ağırlığı, onu her yere taşıyabilmenizi sağlıyor.

İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 500 GB SSD

Ekran: 15.6 inç Full HD (1920 x 1080)

Grafik Kartı: AMD Radeon Graphics

İşletim Sistemi: FreeDOS

Bağlantı Noktaları:, 2 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), Kulaklık/mikrofon kombo jakı

Ağırlık: Yaklaşık 1.6 kg

Diğer Özellikler: 180° açılabilir ekran

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Alanında gayet güçlü: Monster Abra A5 V20.4.2

Monster Abra A5 V20.4.2, oyun tutkunları için yüksek performans sunan bir dizüstü bilgisayar. Intel Core i5-12450H işlemcisi ve 32 GB RAM'i sayesinde zorlu oyunları ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Ekranının da 144 Hz olduğunu da belirtelim.

İşlemci: Intel Core i5-12450H

RAM: 32 GB DDR4 3200 MHz

Depolama: 1 TB M.2 SSD PCIe 4.0 x4

Ekran: 15.6 inç Full HD (1920 x 1080) 144 Hz IPS Mat LED

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6 96-Bit DX12

İşletim Sistemi: FreeDOS

Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, 1 x USB Type-C, HDMI, Ethernet (RJ-45), Kulaklık/mikrofon kombo jakı

Ağırlık: 2 kg

Diğer Özellikler: RGB tek bölge aydınlatmalı klavye, 23 mm kalınlık

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Oyuncular için ideal: MSI Katana 17

MSI Katana 17, oyun ve yüksek performans ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı. 144 Hz FHD ekranı ve NVIDIA RTX 4050 ekran kartıyla oyunlarda akıcı görüntü kalitesi sunarken, Intel i7-13620H işlemcisi ve 16 GB DDR5 RAM ile multitasking ve içerik üretiminde sorunsuz çalışıyor. RGB aydınlatmalı klavye ve çift fanlı soğutma sistemi ile uzun soluklu oyunlar oynayabiliyorsunuz.

Ekran Boyutu: 17.3" FHD (1920x1080)

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: Intel Core i7-13620H (13. Nesil, 10 Çekirdek / 16 İş Parçacığı)

RAM: 16 GB DDR5 (4800 MHz)

Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6)

İşletim Sistemi: FreeDOS (İşletim Sistemi Yok)

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x HDMI 2.1, RJ-45 LAN Portu

Klavye: RGB Aydınlatmalı (Oyuncu Odaklı)

Soğutma: Çift Fan (Cooler Boost 5 Teknolojisi)

Ağırlık: 2.7 kg

Pil: 53.5 Wh

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Güçlü bir MacBook isteyenler için: Apple MacBook Pro M4

Apple ekosisteminizi şahlandıracak bir cihaz olan MacBook Pro M4, gelişmiş çipi ile bir dizüstü bilgisayardan maksimum verim almanızı sağlıyor. Ekran ve gövde oranı iyileştirilmiş ve pil süresi de önceki modellere göre bir hayli uzun sürüyor.

Ekran Boyutu: 13.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel (Retina)

Ekran Teknolojisi: IPS teknolojisine sahip LED arkadan aydınlatmalı, 500 nit parlaklık, Geniş renk yelpazesi (P3), True Tone teknolojisi

İşlemci: Apple M2 çip; 8 çekirdekli CPU (4 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği); 10 çekirdekli GPU; 16 çekirdekli Neural Engine

RAM: 8 GB birleşik bellek

Depolama: 512 GB SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Portlar: 2x Thunderbolt / USB 4 (şarj, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4, USB 3.1 Gen 2 desteği), 1x 3.5 mm kulaklık jakı

Klavye: Arka aydınlatmalı Magic Keyboard; Touch Bar ve Touch ID

İşletim Sistemi: macOS

Pil Ömrü: Kablosuz internet kullanımı ve Apple TV uygulamasında film izleme için 17 saate kadar; Apple Music üzerinden müzik çalma için 20 saate kadar

Ağırlık: 1.4 kg

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Yarı yolda bırakmaz: Casper Excalibur G870

Casper, yarı yolda kalmak istemeyenler için ideal bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. 144 Hz ekranı, yağ gibi akıcı görsel deneyim sunuyor. Güç gerektiren oyunları ve uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bu özelliklere bu fiyat, üst segment isteyen ve bütçesini de düşünenler için gayet ideal.

İşlemci: Intel Core i7-12700H

RAM: 32 GB DDR4 3200 MHz

Depolama: 1 TB NVMe SSD

Ekran: 15.6 inç Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz yenileme hızı

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6

Bağlantı Noktaları: 3 x USB 3.1, 1 x USB Type-C, HDMI, Ethernet (RJ-45), Kulaklık/mikrofon kombo jakı

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Klavye: RGB aydınlatmalı

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ağırlık: Yaklaşık 2.5 kg

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Dizüstü bilgisayar alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Laptop satın alırken ihtiyaçlarınızı ve kullanım amacınızı göz önünde bulundurmanız çok önemli. İşte dikkate almanız gereken temel noktalar:

Kullanım amacı: Ofis işleri, günlük kullanım, oyun oynama veya profesyonel tasarım gibi farklı ihtiyaçlara göre laptop özellikleri değişiklik gösterebilir. Amacınızı netleştirin.

Ofis işleri, günlük kullanım, oyun oynama veya profesyonel tasarım gibi farklı ihtiyaçlara göre laptop özellikleri değişiklik gösterebilir. Amacınızı netleştirin. İşlemci: Intel Core i5/i7 ya da AMD Ryzen 5/7 işlemciler, güçlü performans sunar. Hafif işler için ise Intel Core i3 veya Ryzen 3 gibi giriş seviyesi işlemciler yeterli olabilir.

Intel Core i5/i7 ya da AMD Ryzen 5/7 işlemciler, güçlü performans sunar. Hafif işler için ise Intel Core i3 veya Ryzen 3 gibi giriş seviyesi işlemciler yeterli olabilir. RAM: 8 GB RAM, temel işler için yeterliyken, oyun, video düzenleme gibi görevler için 16 GB RAM önerilir.

8 GB RAM, temel işler için yeterliyken, oyun, video düzenleme gibi görevler için 16 GB RAM önerilir. Depolama: SSD'li bir laptop, işletim sistemi ve programların daha hızlı çalışmasını sağlar. En az 256 GB SSD tercih edilmelidir. Daha fazla depolama alanı için hibrit (HDD+SSD) modelleri de düşünebilirsiniz.

SSD'li bir laptop, işletim sistemi ve programların daha hızlı çalışmasını sağlar. En az 256 GB SSD tercih edilmelidir. Daha fazla depolama alanı için hibrit (HDD+SSD) modelleri de düşünebilirsiniz. Ekran: Ekran boyutu ve çözünürlüğü kullanım deneyimini doğrudan etkiler. 15.6 inç Full HD ekran, çoğu kullanıcı için idealdir. Daha taşınabilir bir cihaz istiyorsanız, 13-14 inç ekranlı modeller tercih edebilirsiniz.

Bütçe dostu laptop alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bütçe dostu bir laptop alırken, fiyat-performans oranına dikkat etmek çok önemlidir. Şunlara dikkat edebilirsiniz:

Fiyat-performans ürünleri: Giriş seviyesi işlemciler (Intel Core i3 veya Ryzen 3), günlük işler ve temel ofis kullanımı için yeterlidir. Uygun fiyatlı seçenekler arasında bu modelleri tercih edebilirsiniz.

Giriş seviyesi işlemciler (Intel Core i3 veya Ryzen 3), günlük işler ve temel ofis kullanımı için yeterlidir. Uygun fiyatlı seçenekler arasında bu modelleri tercih edebilirsiniz. Uzun ömürlü kullanım: Güncel bağlantı özellikleri (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0) ve SSD depolama, cihazınızın ömrünü uzatır.

Güncel bağlantı özellikleri (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0) ve SSD depolama, cihazınızın ömrünü uzatır. Marka ve garanti: Güvenilir markalardan ve servis desteği güçlü olan modellerden yana tercihinizi yaparak uzun vadede sorun yaşamazsınız.

Güvenilir markalardan ve servis desteği güçlü olan modellerden yana tercihinizi yaparak uzun vadede sorun yaşamazsınız. İşletim sistemi: Eğer bütçenizi kısıtlamak istiyorsanız FreeDOS (işletim sistemi yüklü olmayan) modelleri tercih edip işletim sistemini daha sonra yükleyebilirsiniz.

Üst segment bilgisayar alırken hangi özellikleri ön planda tutmalısınız?

Üst segment dizüstü bilgisayar seçimi yaparken performans, grafik gücü ve soğutma sistemine özellikle dikkat etmelisiniz:

Ekran kartı (GPU): RTX 3060 veya üzeri ekran kartları, modern oyun ve uygulamaları yüksek ayarlarda oynayabilmeniz için idealdir. Daha fazla bütçe ayırabiliyorsanız RTX 4060 veya 4080 gibi modelleri tercih edebilirsiniz.

RTX 3060 veya üzeri ekran kartları, modern oyun ve uygulamaları yüksek ayarlarda oynayabilmeniz için idealdir. Daha fazla bütçe ayırabiliyorsanız RTX 4060 veya 4080 gibi modelleri tercih edebilirsiniz. İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 işlemciler, yüksek performanslı oyunlar ve çoklu görevler için idealdir.

Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 işlemciler, yüksek performanslı oyunlar ve çoklu görevler için idealdir. Soğutma: Yoğun kullanım sırasında ısınmayı önlemek için gelişmiş bir soğutma sistemi olması çok önemlidir. Çift fanlı veya sıvı soğutmalı sistemleri tercih edebilirsiniz.

Yoğun kullanım sırasında ısınmayı önlemek için gelişmiş bir soğutma sistemi olması çok önemlidir. Çift fanlı veya sıvı soğutmalı sistemleri tercih edebilirsiniz. Ekran yenileme hızı: 144 Hz ya da daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, bilgisayar deneyimini akıcı hale getirir.

144 Hz ya da daha yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, bilgisayar deneyimini akıcı hale getirir. Depolama: Güç gerektiren uygulamave oyun dosyalarının büyük yer kapladığını unutmayın. 1 TB SSD veya HDD+SSD hibrit depolama sistemleri tercih edilebilir.

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