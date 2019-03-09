Bir Tesla yatırımcısı grubu, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a, Twitter'da sergilediği düzensiz davranışlar nedeniyle dava açtı. Yatırımcı grubu, bu davranışların elektrikli otomobil şirketi ve hissedarlarına zarar vereceğini söylüyor.

Elon Musk'a yeni açılan davayı idare eden hukuk bürosu yöneticisi Michael Barry, CNET'in aktardığına göre şu sözleri sarf etti: "Bay Musk, sosyal medya konusundaki maddi yanlışlıklarını dizginlemek için sarf etmesi gereken çabayı sürekli göz ardı etti. Federal mahkeme kararlarını, SEC’le yapılan bir anlaşmayı ve hatta Tesla’ya ilişkin tweetlerinin herhangi birinin ön taramasının yapılmasını gerektiren kendi şirket politikalarını bile görmezden geldi."

Geçen yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan dava sonucunda Tesla'nın, Musk'ın paylaşımlarının zorunlu prosedürlerden geçirmesi mecbur bırakılmış ve kötü olayların önüne geçilmeye çalışılmıştı.

Tabii ki Musk'ın sosyal medyadaki tuhaf davranışları devam etti. Hatta milyarderin paylaştığı son fotoğraf, kendi yüzünün Dwayne Johnson vücuduna montajlı halini içeriyordu. Bu durum her ne kadar standart müşteri için bir problem gibi gözükmese de hissedarlar böyle düşünmüyor.

Michael Barry, konu hakkında şöyle açıklamalarda bulunarak sözlerine son verdi: "Musk'ın davranışları yalnızca Tesla hissedarlarına çok pahalıya mal olmakla kalmadı, aynı zamanda şirketi gelecekte daha büyük sorumluluk ve davalara maruz kalma tehlikesi altına soktu."