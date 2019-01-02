Bir Grup Liseli, Şehit Çıkmasın Diye Askeri Robot Geliştirdi

Bursa'da bir grup lise öğrencisi, okul yönetiminden de destek alarak askeri zaiyatı düşürmek amacı ile uzaktan kumanda edilebilen askeri robot geliştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen şehit haberleri sonrası kendi kendilerine ‘Biz ne yapabiliriz?’ diye soran Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü on ikinci sınıf öğrencileri, uzaktan kumanda edilebilen silahlı bir askeri robot geliştirdiler.

Tanka benzeyen yapısı sayesinde silahları gövdeden bağımsız olarak hareket ettirilebilen robot, Wi-Fi, bluetooth ya da radyo frekansları ile kontrol edilebiliyor. Söz konusu robotu geliştirmek için üç ay boyunca yoğun bir şekilde çalışan okul yönetimi ve öğrenciler, geliştirdikleri sistemin TSK’ya faydalı olmasını ümit ediyor.

Geliştirdikleri proje ile ilgili bilgi veren Elektrik Elektronik Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Faruk Şahin, ‘’Zeytin Dalı Harekatı sırasında gelen şehit haberlerine çok üzüldük. Aklımıza böyle bir proje geldi. 'Önden insansız bir araç gitse nasıl olur, etrafı tarasa nasıl olur' diye düşündük. Alan şefimize danıştık ve o da projemize destek verdi. Okul idaresi de bize her türlü desteği sağladı. Biz de ortaya böyle bir proje çıkardık.’’ derken, Elektrik Elektronik Bölümü Şefi Ali Sarıtaşçı ise şu şekilde konuştu;

‘’Zeytin Dalı Harekatı'nda kapalı alanlarda askerlerimizin karşılaşmış olduğu zorluklar düşünülerek bu projeyi geliştirdik. Buraya girildiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bu sebepten dolayı askerlerimiz şehit oluyor. Yaptığımız robotu göndererek alandan görüntü bilgisi almak ve oradaki ahvali görebilmek için yapmış olduğumuz bir icattır. Cep telefonu, wifi ve radyo frekansı üzerinden kontrol edilebiliyor.

1.5 kilometreye kadar menzili var. Uzaktan kontrolle kapalı alanlara girip neler olduğunu, tuzakları veya orada bir terör unsuru var mı, bunların tespiti için kullanılıyor. Öğrencilerim, Afrin Harekatı sırasında şehitlerimiz olunca milli duyguları kabardı ve böyle bir proje yapmak istediklerini söyledi. Biz de bu durumu okul idaresiyle paylaştık. Müdürümüz de onay verdi ve malzeme desteği sağladı. Böylelikle projemizi gerçekleştirmeye başladık’’

Geliştirdikleri proje nedeni ile öğrencileri ile gurur duyduğunu söyleyen Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy ise, ‘’Öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekibimiz sanayideki ve bilimdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek için bir ekip kurdu. İlk aklımıza gelen operasyonlarda şehit olan askerlerimizin zaiyatını azaltmak amacıyla insansız robot teknolojisini kullanarak böyle bir girişimde bulundular.

Robot uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor. Teknolojiyi en ileri seviyede kullandık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu doğrultuda ciddi çalışmalar yaptılar. Kendileri dünyada gelişen teknolojileri takip ederek bu robotu ortaya çıkardılar. Projemizin yenilenmesi ve geliştirilmesini hedefliyoruz. İleride Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de kullanılmasını arzu ediyoruz.’’ dedi.