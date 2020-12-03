Siber Sapıklar, Öğrenci ve Öğretmenlere 18+ Video İzletiyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir mahallede bulunan okullara, siber sapıklar dadandı. Uzaktan eğitimin yapıldığı Zoom üzerinden derslere bağlanan sapıklar, daha çok altıncı sınıfta olan öğrencilere küfürler ediyor, cinsel içerikli videolar izletiyorlar. Olay, CİMER'e kadar taşınmış durumda.

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza kattığı şeylerden bir tanesi de uzaktan eğitim oldu. Uzunca bir süredir okullarından uzakta olan milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA ile Zoom'u kullanarak eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak yaşanan bazı gelişmeler, sapık zihniyetli kişilerin bu yayınlara dahil olarak, öğrencileri ve öğretmenleri taciz ettiklerini gözler önüne seriyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre siber sapıklar, öğrencilerin isimlerini kullanarak Zoom toplantılarına katılıyor, ağza alınmayacak küfürler ederek, cinsel içerikli videolar paylaşmaya başlıyorlar. Benzer bir şekilde cinsel içerikli ses paylaşımları da yapan sapıklar, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim almasını engellemiş oluyorlar. İşin daha da acı boyutu ise bu sapıklar, daha çok altıncı sınıf derslerine dahil oluyorlar.

Olay CİMER'e kadar gitti

Gündelik hayatımızda oldukları yetmiyormuş gibi bir de uzaktan eğitime bulaşmaya çalışan siber sapıklar, en çok Bursa'nın Nilüfer ilçesinde türemiş durumdalar. Hatta "Hasanağa" isimli bir mahalledeki okullar, sapıklar nedeniyle ders işleyemez hale geldi. Olayın üstesinden gelemeyen okul yönetimleri ve veliler, durumu T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirmiş durumdalar.

Veli ve öğretmenlerden gelen açıklamalara göre siber sapıklar, Zoom görüşmelerine katılmaya başladıkları ilk zamanlarda müzik dinletiyorlarmış. Ancak özellikle de son iki haftadır işin renginin değiştiğini belirten tanıklar, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar.