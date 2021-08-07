Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kg'de altın madalya kazandı. Sürmeneli, aldığı galibiyet ve madalya ile Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk milli kadın boksörümüz oldu.

23 Temmuz tarihinde başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın sona geliyoruz. Farklı branşlardan toplamda 12 madalya kazandığımız Olimpiyat Oyunları'nda ikinci altın madalyayı bugün milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kazandı.

69 kg'de Çinli rakibi Hong Gu'yla altın madalya için mücadele eden Busenaz, ilk rauntta bir hakemden, ikinci rauntta ise 5 hakemin tamamından 10 tam puan almayı başardı. Son rauntta da rakibine üstün gelen Busenaz, mücadeleden galip ayrılarak altın madalya kazandı.

13 yıllık emeğin sonucu:

Aldığı altın madalya ile ülkemizde Olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör olan Busenaz, sık sık 13 yıldır bu ana hazırlandığını ifade ediyordu. Emeklerinin karşılığını alan Busenaz'ın başarısının yanında yine boksta bir madalya da Buse Naz Çakıroğlu'ndan geldi. Buse Naz, gümüş madalya kazanarak 13 yıl aradan sonra Türk boksuna Olimpiyatlarda madalya getiren ilk boksör olma şansına erişti.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'ndan gelen madalyalar ile birlikte Olimpiyatlarda boksta madalya sayımız 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile yediye yükseldi.

Boksörlerimizin başarısına sosyal medyadan gelen yorumlar: