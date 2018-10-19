Bütçe Tasarısı Meclise Sunuldu: Bazı Ürünlerde ÖTV Artıyor

Yeni dönemin TBMM'ye sunulan ilk bütçe tasarısına göre, bazı ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına gidileceği öğrenildi.

Dün itibariyle meclise sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısında belirli ürünlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının giderek arttığı gözlemlendi. Bütçe tasarısının gerekçesinde ise teklifin hedefleri listelendi.

Teklifte listelenen hedefler, "Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek, ekonomide dengelenmeyi ve bütçe disiplinini sağlamak, sıkı para ve maliye politikalarını eş güdüm içersinde yürütmek" olarak belirlendi.

2018 mayıs ayında başlatılan eşel mobil sisteminin uygulandığı akaryakıt ürünlerinden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2019 yılında %20.2 artacak. 2018 yılının öncesinde 68.4 milyar lira olarak tahmin edilen petrol ürünlerinden alınan ÖTV miktarı, 2019 yılı bütçe tasarısında tekrar düzenlenerek 57.2 milyar lira belirlendi. 2019'da ise akaryakıt ürünlerinden alınacak ÖTV geliri 68.7 milyar lira olarak öngörüldü.

Özellikle alkollü ürünleri ön plana alan zamlarla birlikte ÖTV yüzde 23.9 artmakla birlikte bu yılın başında 10.5 milyar lira öngörülen alkol geliri yıl sonunda 12.3 milyar lira civarına ulaşacak. Enflasyonla birlikte en çok zamlanan bir diğer ürün olan sigara ise 2019 ÖTV zamlarıyla birlikte %2.8 oranında zamlanacak. Yine 2018'in başında 37.7 milyar lira olarak öngörülen sigara üzerinden alınan ÖTV yıl sonunda 44.4 milyar lira civarına ulaşması bekleniyor.

Motorlu taşıtlara da zam

Bütçe tasarısında motorlu taşıtlar da yer alıyor. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV'nin %15.4 oranında artması bekleniyor. Bu ÖTV artışıyla 20.8 milyar olarak hesaplanan 2018 gelirinin 24 milyar TL'ye çıkarılması planlanıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardan alınan ÖTV'nin %47.6 oranında artması durumunda ise 6.3 milyar TL olan gelir 8.3 milyar TL'ye çıkarılacak.