Bir bardağın içine atmak üzere buzluktan bir buz parçası aldığınızda bunun parmaklarınıza yapıştığını ve sanki hiç çıkmayacakmış gibi hissettirdiğini mutlaka fark etmişsizdir. Peki bunun sebebi nedir?

Buz istediği kadar soğuk olsun, sıcak bir şeyin için girer girmez erimeye başlar. Fakat parmaklarımızla olan temasında aynı durum gerçekleşene denk birkaç saniyeliğine yapışma eğilimi gösterir.

Gelin, buzun neden parmaklarımıza yapıştığına bakalım.

Buz küpünün sıcaklığı, bu noktada bir hayli önemlidir.

Su, 0 santigrat derecede donmasına rağmen buz, bundan çok daha soğuk sıcaklıklara ulaşabilir. Yani bir buz ne kadar soğuksa temas sırasında cilde yapışma olasılığı o kadar yükselir. Aynı şekilde bir buz ne kadar sıcaksa, yapışma ihtimali o kadar azdır.

Buz küpünün sıcaklığının yanı sıra bir diğer değişken, cildin nem seviyesidir. Ellerinizi yıkamamış olsanız bile cildiniz, muhtemelen ter formunda az miktarda da olsa doğal nem içerir.

Bu sebeple soğuk buzla temas ettiğinizde söz konusu nemin donması ve böylece cilde yapışması kaçınılmaz olur. Temel olarak buz bulunan su moleküllerindeki hidrojen ve oksijen atomları, elinizde oluşan terdeki oksijen ve hidrojen atomlarına bağlanmak ister.

Sonuç olarak hidrojen atomları da güçlü bağlar oluşturur.

Ancak endişe etmeye pek de gerek yoktur. Elinize yapışan buz genellikle bir veya iki saniye sonra kendiliğinden düşecektir. Çünkü doğal vücut sıcaklığı, buzun erimeye başlamasına sebep olacaktır.

Özetle buz, sahip olduğu sıcaklığa ve cildin nem seviyesine bağlı olarak birkaç saniyeliğine olsa da parmaklara yapışmaya ve sanki hiç çıkmayacakmış gibi hissettirmeye meyillidir.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: