BYD'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu "God's Eye" isimli otonom sürüş sistemi ile ilgili planları, Tesla'yı köşeye sıkıştırdı. Tesla, BYD'nin açıklamalarından sonra 200 milyar dolar kaybetti.

Elektrikli otomobil sektörünün dev isimlerinden BYD, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, en büyük rakiplerinden olan Tesla'ya ciddi anlamda değer kaybettirdi. Peki elektrikli otomobil dünyasında neler oluyor?

BYD, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte Çin'in yapay zekâ girişimi DeepSeek ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu iş birliği kapsamında Tanrı'nın Gözü anlamına gelen "God's Eye" isimli otonom sürüş sisteminin DeepSeek ile eğitileceği ve 21 modele entegre edileceği duyuruldu. BYD tarafından yapılan açıklamaya göre otonom sürüş sistemi, fiyatı 10 bin doların bile altında olan Seagull isimli modele bile entegre edilecekti.

Tesla hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybetti

BYD tarafından yapılan açıklamalar, Elon Musk yönetimindeki Tesla hisselerini sert vurdu. Tesla hisseleri, bir günde yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Bu da Tesla'nın piyasa değerinde 200 milyar dolarlık kayıp yaşanmasına neden oldu. Yatırımcılar, Tesla'nın rekabette geri kalmaya başladığı endişesi içine girmiş durumdalar.

Çinli otomobil devi BYD, dünyanın her yerinde büyük ses getirmeye başladı ve şirket, tüm rakiplerini tek tek köşeye sıkıştırıyor. Üstelik elektrikli otomobil sektöründeki rekabetin yeni yeni artmaya başladığı gerçeğini de unutmamak lazım. BYD'nin bu başarıyı sürdürmesi hâlinde Tesla başta olmak üzere tüm elektrikli otomobil üreten firmaların şapkalarını önüne indirip düşünmeleri gerekecek.