Apple'ın bir süredir planlarını yaptığı kameralı AirPods'un geliştirme sürecine başlamasıyla ilk detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple, belki de birçoğumuzun varlığını önemsemeyeceği kameralara sahip AirPods'u geliştirmeye başladı.

Apple AirPods'a entegre kameralar ekleyerek, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Mark Gurman’ın son PowerOn haber bülteninde yer alan bilgilere göre Apple'ın kameralı AirPods'ları piyasaya sürmesi için pek fazla beklemeyeceğiz.

Kameralı AirPods'un ne amaçlı kullanılacağını da belirtmek gerek. Apple'ın üzerinde çalıştığı prototipe göre AirPods'ta yer alacak kameraların amacı resim çekmekten çok daha farklı.

Kamera ile çevre analiz edilecek

Apple bu kameraları kullanıcıların çevresiyle ilgili veri toplamak için kullanmayı planlıyor. Yani bu kameralar görsel veri toplamanın ötesinde, kullanıcıların çevresini analiz eden ve onlara bilgi sunan bir teknolojiye dönüştürülecek. iPhone'lardaki Görsel Zekâ teknolojisine benzer bir sistemle çalışacak olan bu kameralar, daha fazla görsel veri toplayarak çevre analizi yapabilecek.

Dahası önceki raporlar, bu kameraların renk sensörleri değil, kızılötesi kameralar kullanacağını belirtmişti. Bu sayede düşük ışıklı ortamlarda daha etkili sonuçlar alınabilecek ve çevre doğru bir şekilde algılanabilecek.

Kameralı AirPods’un ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net olmasa da raporlar bu yılın sonlarına doğru lansmanın gerçekleştirileceği yönünde.