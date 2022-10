CoD: Modern Warfare 2, Ekran Kartına İhtiyaç Duymuyor!

Açık beta testleri başlayan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin ekran kartı olmadan da çalışabileceği açığa çıktı. Bir YouTube kanalı, bu oyunu 1.000 TL'ye bile satın alınabilen ucuz bir işlemci ve o işlemcideki entegre GPU ile oynamayı başardı!

Video oyun tutkunları bir süredir Activision'dan gelecek haberlere odaklanmış durumdalar. Zira şirket, bundan aylar önce yaptığı açıklamada Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yolda olduğunu resmen açıklamış, geçtiğimiz günlerde ise merakla beklenen bu oyunun sistem gereksinimleri açıklanmıştı.

Activision, 28 Ekim'de piyasaya süreceği Call of Duty: Modern Warfare 2 için açık beta testlerini geçtiğimiz günlerde başlattı. Oyunculardan büyük ilgi gören oyun, bu sayede oyuncuların erişimine açılmış oldu. Ancak Call of Duty: Modern Warfare 2, kimsenin beklemediği bir şekilde açık betaya açıldı. Öyle ki Activision'ın yaklaşmakta olan oyununu oynamak için GPU'ya ihtiyaç yoktu. Oyun tutkunları, işlemcilerinde entegre GPU olması durumunda Call of Duty: Modern Warfare 2'yi çalıştırabildiler.

Bir YouTuber, ekran kartı olmayan bilgisayarda 720p 30 fps almayı başardı!

RandomgaminginHD isimli bir YouTube kanalı, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin ekran kartı olmadan oynanıp oynanamayacağını test etti. Test sonuçları oldukça umut vericiydi. Kullandığı bilgisayarda hiçbir ekran kartı olmayan, yalnızca AMD Athlon 3000G işlemcinin entegre GPU'sunu kullanan ve AMD'nin FSR teknolojisini de aktif hale getiren YouTuber, oyunu 720p'de 30 fps civarında oynamayı başardı. Elbette böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için oyundaki tüm grafik ayarları en düşük seviyeye indirilmişti.

AMD Athlon 3000G işlemcinin özelliklerine baktığımızda, bu işlemcide entegre olarak AMD Radeon Vega 3 GPU bulunduğunu görüyoruz. Bu GPU, aslında daha çok gündelik kullanım için tasarlanmış durumda ve pek de oyunlar için değil. Ancak 1.000 ila 1.5000 TL aralığında değişen fiyatlara sahip olan bir işlemcide yer alan GPU'nun Call of Duty: Modern Warfare 2'yi açık betada oynatabiliyor oluşu hiç de görmezden gelinecek bir şey değil. Sektör kaynakları, böyle bir şeyin iyi optimizasyon anlamına geldiğini ifade ediyorlar.

İşte Call of Duty: Modern Warfare 2 açık betanın ekran kartı olmadan nasıl göründüğüne dair test videosu