Call of Duty: Warzone Mobile, tüm mobil oyun tutkunlarının beğenisine sunuldu. İki haritaya ev sahipliği yapan ücretsiz oyun, çapraz ilerleme desteği sunacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision, bir süredir üzerinde çalıştığı "Call of Duty: Warzone Mobile"ı resmen piyasaya sürdü. iOS ve Android cihazlarda oynanabilir olan oyun, mobil oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Activision'ın yeni mobil oyunu, Call of Duty: Warzone'un "Verdansk" ve "Rebirth Island" isimli haritalarına ev sahipliği yapıyor. Üstelik oyuncular, bu yeni oyunda çapraz ilerleme desteğine de sahip olacaklar. Yani oyunun PC sürümündeki hesabınızdan mobil sürüme hesap bağlayıp, oyun oynamaya devam edebileceksiniz.

Call of Duty: Warzone Mobile tanıtım videosu:

Mobil oyunseverlerin bir süredir beklediği Call of Duty: Warzone Mobile, en azından bazı oyuncular için ciddi bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Zira oyunun Android sürümü, ek içeriklerle birlikte yaklaşık 8 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor. iOS sürüm ise 10 GB civarında boş alan istiyor. Üstelik oyun içerikleri genişledikçe, ihtiyaç duyulan kapasitenin artması da muhtemel. Hâl böyle olunca Call of Duty: Warzone Mobile, telefonları ciddi anlamda zorlayacak gibi görünüyor.

4 farklı oynanış moduna sahip olan Call of Duty: Warzone Mobile, genel olarak hayatta kalma türüne odaklanıyor. Oyuncular, bu oyunun Verdansk haritasında 120 kişiyle, Rebirth Island adasında ise 78 kişiyle rekabet edecekler.

Call of Duty: Warzone Mobile'a erişmek isteyen oyuncular, kullandıkların cihazın resmî uygulama mağazasını ziyaret edebilirler. Bununla uğraşmak istemeyenlerse oyunun Google Play listeleme sayfasına buradan, App Store listeleme sayfasına da buradan ulaşabilirler.