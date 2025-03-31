Bir grup araştırmacı, bir cama kıyasla daha sürdürülebilir ve çevre dostu olan cam kadar şeffaf ahşap oluşturmayı başardılar.

Cam kadar şeffaf ahşap mı? Kulağa ilginç geldiği kadar gerekliliğini sorgulatsa da Georgia’daki Kennesaw Eyalet Üniversitesi’nden kimyager Dr. Bharat Baruah ve ekibi, balsa ağacını saydam ve dayanıklı bir yapı malzemesine çevirmeyi başardı.

Günlük hayatımız plastiklerle çevrili. Akıllı telefon ekranlarından pencere camlarına kadar pek çok malzeme, doğada yıllarca çözünmeden kalıyor ancak şeffaf ahşap tam aksine yenilenebilir yapısıyla sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Daha iyi yalıtım ve daha az enerji tüketimi sağlıyor

Araştırmacılar, balsa ağacının rengini ve sertliğini veren lignin ve hemiselüloz bileşenlerini çıkararak geriye kağıt benzeri bir selüloz püresi bıraktılar. Daha sonra bu maddeyi, dayanıklılığını artıracak bir çözeltiyle işleyerek cam benzeri ama daha sağlam bir malzemeye dönüştürmeyi başardılar.

Şeffaf ahşap, camdan farklı olarak mükemmel bir yalıtım sağlıyor. Yapılan testlerde, cam yerine bu malzemenin kullanıldığı kuş evleri, ısı lambası altında içeriyi 9 ila 11 derece daha serin tuttu. Bu da basit bir örnekle büyük pencereli binalarda enerji verimliliğini artırabilir.

Araştırmacılar şimdi ise malzemeyi tamamen biyolojik olarak parçalanabilir hâle getirmek için grafen gibi çevre dostu alternatifleri de test etmeye başlamış durumda.