Maddenin yepyeni bir evresi olan 'Zaman Kuasikristali' keşfedildi. Bu yeni madde evresi, kuantum bilgisayarlar için oldukça önemli olabilir.

Kuantum fiziği, gerçeklik algımızı her zaman zorladı ancak bilim insanları şimdi bu sınırları daha da ileri taşıyan bir keşfe imza attı. Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, maddenin yepyeni bir evresi olan 'Zaman Kuasikristali'ni keşfetmeyi başardı.

İlk kez 2016'da keşfedilen zaman kristallerinin gelişmiş bir versiyonu olan bu yeni madde evresi, fizik kurallarına meydan okurcasına enerji harcamadan sürekli hareket hâlinde kalıyor.

Zaman Kuasikristalleri'ni önemli kılan ne?

Geleneksel kristaller gibi belirli bir düzende dizilmiş atomlardan oluşan zaman kristalleri, farkını zamanda tekrar eden yapısıyla gösteriyor.

Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan sabit frekanslarda titreşen bu kristaller, teorik olarak asla hareketi durdurmuyor. Bu özellik, kuantum bilgisayarlar için devrim niteliğinde olabilir çünkü kuantum bilgisi, dış etkenlerden kolayca etkilenerek zamanla bozulabiliyor.

Araştırmacılar ise şimdi bir adım daha ileri giderek zaman kuasikristallerini geliştirdi. Normal zaman kristalleri tek bir frekansta titreşirken, kuasikristaller aynı anda birden fazla frekansta salınım yaparak çok daha karmaşık ve zengin bir yapı oluşturuyor.

Kuantum dünyasında yeni bir kapı aralanıyor

Bu keşif, özellikle kuantum hesaplama için büyük umut vadediyor. Klasik bilgisayarlardaki RAM gibi fakat enerji sınırlamaları olmadan çalışan uzun ömürlü kuantum bellekler üretmek mümkün olabilir.

Her ne kadar bu keşif henüz erken aşamalarında olsa da bilim insanları zaman kuasikristallerini kontrol edip ölçeklendirebilecekleri bir yöntem bulursa, kuantum teknolojilerinde devrim yaratacak bir geleceğin kapıları aralanabilir.