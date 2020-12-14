Cambly, Türkiye’de 7 Milli Sporcunun Eğitim Partneri oldu

İngilizce dil eğitim platformu olan Cambly, KagMedia Sport ajansı aracılığı ile Türkiye'yi başarısıyla gururlandırmış 7 milli sporcunun eğitim partneri olacağını duyurdu.

İngilizce eğitim platformu Cambly, 7 milli sporcunun eğitim partneri olacağını duyurdu. Seçilen milli sporcuların arasında cimnastikte Ahmet Önder, boksta Busenaz Sürmeneli, cirit atmada Eda Tuğsuz, eskrimde Zehra Köse, karatede Emre Vefa Göktaş, yelkende Ecem Güzel ve son olarak yüzmede Nisa Eliz Üstündağ bulunuyor.

Cambly Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, milli sporcuların en çok karşılaştığı sorunları arasında dil engelinin bulunduğunu belirtiyor. Cambly, KagMedia Sports ajansı ile birlikte milli sporculara İngilizce dil eğitimi vererek, sporcuların hem dünya basınında hem de yabancı sporcularla daha etkileyici bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacak.

Hedef sporcuların dünya ile arasında bulunan dil engelini kaldırmak:

Türkiye’nin İngilizce yeterlilik konusunda birçok ülkeden geride kaldığını belirten Emre Şimdi, akıcı bir şekilde İngilizce konuşmanın önemini vurguluyor. Düzenlenen müsabakalarda milli sporcuların kendilerini tam olarak ifade edemedikleri için yeterli ilgiyi göremediğini ve bu yüzden de İngilizce eğitimin şart olduğunu söylüyor.

İyi bir şekilde İngilizce konuşmak her alanda olduğu gibi spor konusunda da oldukça önemli. Bu önemin ve ihtiyacın bilincinde olarak Cambly'nin yürütmüş olduğu bu kampanya, sporculara İngilizce eğitim vererek aradaki dil engelini kaldırmayı ve sporcuların hak ettiği ilgiyi görmelerini hedefliyor. Türkiye’yi başarılarıyla gururlandırmış milli sporcuların eğitim partneri olmaktan son derece memnun olduğunu belirten Emre Şimdi, her sporcunun hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğine inanıyor.

Cambly, bu kampanyaya birlikte uygulamayı denemek isteyen yeni kullanıcılara indirim kodu sunuyor

Cambly, uygulamayı ve eğitim sisteminin işleyişini öğrenmek isteyen yeni kullanıcılara ücretsiz deneme dersi sunuyor. Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcılar, “spordestek” kodunu kullanarak, 18 Aralık tarihinden itibaren 12 aylık abonelikler için %50 indirim kazanabilir ve ücretsiz deneme dersinden faydalanabilirler.