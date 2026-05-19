Google I/O 2026 Etkinliği Gerçekleşti: İşte Tüm Duyurular!

Google'ın merakla beklenen Google I/O 2026 etkinliği gerçekleşti. Peki etkinlikte ne gibi yenilikler duyuruldu?

Google I/O 2026, alışık olduğumuz "yapay zekâ" kavramını çok daha yetenekli, proaktif ve aksiyon odaklı bir "ajanlar" dünyasına taşıyarak kapılarını açtı.

Sadece sorularınıza pasif bir şekilde cevap veren botları unutun, artık siz bilgisayarınızı kapattığınızda bile arka planda sizin için iş bitiren, uçak biletinizi takip eden ve alışveriş yapan asistanların çağı başlıyor. İşte Google I/O 2026'da duyurulan tüm yenilikler!

Ailenin yeni ve hızlı üyeleri: Gemini 3.5 ve Gemini Omni

Google, Gemini 3.5 ailesini resmen tanıttı ve serinin açılışını Gemini 3.5 Flash ile yaptı. Bu yeni model, önceki nesil olan Gemini 3.1 Pro'yu hem kodlama hem de ajan odaklı görev testlerinde açık ara geride bırakıyor. Üstelik bunu, piyasadaki diğer üst düzey rakip modellere kıyasla 4 kat daha yüksek bir hızda (saniyede üretilen token bazında) yapıyor. Gemini 3.5 Pro'nun ise önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Asıl şov ise yepyeni Gemini Omni Flash modelinde koptu. En başından beri çok modlu olarak tasarlanan bu yeni canavar, metin, ses, görsel veya video fark etmeksizin her türlü girdiyi harmanlayarak sinematik kalitede videolar üretebiliyor. Örneğin telefonunuzdaki bir videoyu yükleyip sadece konuşarak "buraya bir karakter ekle" ya da "açıyı değiştir" diyerek fizik kurallarına uygun yepyeni sahneler kurgulayabiliyorsunuz.

Arama motorunda "ajan" devri

Google Arama'nın 25 yıllık tarihindeki en büyük güncellemelerden birini yaşıyoruz. Gemini 3.5 Flash altyapısıyla güçlenen arama motoru, artık tam zamanlı bir asistan ordusuna dönüşüyor.

: Bu ajanlar 7/24 arka planda interneti tarayarak sizin için çalışıyor. Mesela "bana şu özelliklerde bir kiralık ev bul" dediğinizde veya "favori basketbolcumun yeni ayakkabısı çıktığında haber ver" komutunu verdiğinizde, kriterlerinize uygun bir sonuç bulduğu an size bildirim gönderiyor. Agentic Booking Capabilities : Cuma akşamı için 6 kişilik, yemek servisi yapan bir karaoke odası arıyorsanız, arama motoru size sadece yerleri listelemekle kalmıyor, müsaitlik durumunu ve fiyatları çekip doğrudan rezervasyon adımına geçmenizi sağlıyor.

: Cuma akşamı için 6 kişilik, yemek servisi yapan bir karaoke odası arıyorsanız, arama motoru size sadece yerleri listelemekle kalmıyor, müsaitlik durumunu ve fiyatları çekip doğrudan rezervasyon adımına geçmenizi sağlıyor. Kişiselleştirilmiş Mini Uygulamalar: Karmaşık sorularınız için Google Arama size gerçek zamanlı hava durumu veya harita verileriyle beslenen özel takip araçları ve gösterge panelleri kodlayabiliyor.

Günlük hayatınızın yeni asistanı: Gemini Spark

Gemini mobil uygulaması, "Neural Expressive" adında çok daha canlı, dinamik ve akıcı animasyonlara sahip yepyeni bir tasarım diliyle baştan aşağı yenilendi ancak işin sadece makyaj kısmında değiliz.

: Güne başlarken Gmail'inizdeki acil güncellemeleri ve takviminizdeki etkinlikleri derleyip, aksiyon alabileceğiniz harika bir sabah özeti sunuyor. Gemini Spark : İşte etkinlikteki en büyük yıldızlardan biri. Sizin adınıza 7/24 çalışan bu bulut tabanlı kişisel ajan; kredi kartı ekstrelerinizi tarayıp gizli abonelik ücretlerini bulabiliyor veya okuldan gelen e-postaları özetleyip partnerinize günlük rapor olarak gönderebiliyor.

: İşte etkinlikteki en büyük yıldızlardan biri. Sizin adınıza 7/24 çalışan bu bulut tabanlı kişisel ajan; kredi kartı ekstrelerinizi tarayıp gizli abonelik ücretlerini bulabiliyor veya okuldan gelen e-postaları özetleyip partnerinize günlük rapor olarak gönderebiliyor. Android Halo: Siz telefonunuzda gezinirken ajanınızın arka planda ne işler karıştırdığını merak etmeyin diye ekranın üst kısmında zarifçe beliren "Android Halo" durum bildirimleri duyuruldu.

Alışverişin geleceği: Universal Cart

Farklı sitelerde sepet doldurup unutmaya son. Yeni Universal Cart, Google'ın tüm servislerinde (Search, YouTube, Gmail) çalışan akıllı bir alışveriş merkezi gibi.

Sepetinize eklediğiniz ürünlerin fiyatı düştüğünde size haber veriyor. Diyelim ki özel bir bilgisayar topluyorsunuz ve farklı satıcılardan parçalar eklediniz, sepetiniz uyumsuz bir donanım varsa sizi proaktif olarak uyarıp alternatifler sunuyor. Yeni AP2 protokolü sayesinde de ajanınıza örneğin "Sadece şu markadan, en fazla şu fiyata al" diyerek son derece güvenli alışveriş talimatları verebiliyorsunuz.

Workspace ve yaratıcılık araçları: Google Pics, Flow ve sesli komutlar

: Gmail, Docs ve Keep artık sizinle sohbet edebiliyor. Hareket hâlindeyken Gmail'e "Uçağımın biniş kapısı kaçtı?" diye sorabilir veya Google Docs'a sadece konuşarak beyin fırtınası yapıp ilk taslağınızı hazırlatabilirsiniz. Google Pics : Nano Banana modeliyle desteklenen bu yeni tasarım harikası sayesinde bir görsel üzerinde santim santim kontrol sahibi oluyorsunuz. Mesela bir fotoğraftaki köpeği seçip arka planı bozmadan kediye çevirebilir veya tasarımdaki metni fontu bozulmadan başka bir dile çevirebilirsiniz.

: Nano Banana modeliyle desteklenen bu yeni tasarım harikası sayesinde bir görsel üzerinde santim santim kontrol sahibi oluyorsunuz. Mesela bir fotoğraftaki köpeği seçip arka planı bozmadan kediye çevirebilir veya tasarımdaki metni fontu bozulmadan başka bir dile çevirebilirsiniz. Google Flow ve Müzik: Yaratıcı stüdyo Google Flow ve Flow Music de Gemini Omni Flash'a kavuştu. Artık şarkılarınızın belirli bir kısmını (örneğin sadece nakaratı) anında değiştirebilir, hatta yaptığınız şarkıya uygun tam teşekküllü müzik videoları oluşturabilirsiniz.

Ask YouTube ve Shorts Remixleri

Artık YouTube'da arama yapmak bir arkadaşınızla konuşmak gibi. "Ask YouTube" özelliği ile "Uyumadan önce oynanacak rahatlatıcı oyun incelemeleri bul" gibi karmaşık aramalar yapabileceksiniz.

İçerik üreticileri için ise Gemini Omni destekli yeni "Remix" özelliği, sizi saniyeler içinde favori vlogger'ınızın yanına veya 90'lar temalı bir ortama ışınlayabiliyor. Üstelik tüm bu yapay zekâ içeriklerine belirgin, silinemez dijital filigranlar (SynthID) ekleniyor.

Geliştiriciler, güvenlik ve yeni abonelik planları

Google, ekosistemin mimarları olan geliştiriciler için Google Antigravity 2.0 masaüstü uygulamasını ve Gemini API içinde Managed Agents özelliğini duyurdu. Bu sayede ajan tabanlı uygulamalar geliştirmek hiç olmadığı kadar pratikleşti.

Ayrıca tüm bu yenilikleri kullanmak isteyenler için Google AI Ultra planının fiyatı düşürüldü Mevcut yüksek fiyatlı plan hâlâ dursa da bu yeni plan Antigravity'ye öncelikli erişim ve 5 kat daha yüksek kullanım limiti sunuyor. Üstelik yapay zekâ sınırları artık günlük komut sayısına göre değil, komutun karmaşıklığına (harcadığı işlem gücüne) göre yenilenecek.

Son olarak Project Genie artık sadece sanal ortamlar değil, doğrudan Google Haritalar (Street View) verilerini kullanarak gerçek dünya simülasyonları da yaratabilecek. İsteyenler 1920'lerin Teksas'ında dolaşabilecek veya okyanusun dibindeki Golden Gate köprüsüne dalış yapabilecek.