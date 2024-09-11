Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde internette yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Gittikçe kısalan videolar, dikkatimizi kaybetmemize sebep oluyor. Özellikle Instagram’da reels videoları kaydırmaktan sıkıldıysanız, bu durum sizi de kapsıyor!

Çünkü yapılan araştırmalar, insanların video kaydırdıkça daha çok sıkıldığını gösteriyor.

Yani, sıkılmamak için video kaydırdıkça aslında can sıkıntınızı ikiye katlıyorsunuz, aman dikkat!

En son ne zaman bir videoyu başından sonuna kadar izlediğinizi hatırlıyor musunuz?

Eğer hatırlamıyorsanız -ki büyük olasılıkla hatırlamıyorsunuz- bu “canı sıkılanlar” grubuna dahilsiniz. Can sıkıntısıyla ilgili yapılan araştırmalar, insanların sıkıntılarını önlemek için izledikleri videoların aslında daha fazla sıkılmalarına yol açtığını gösteriyor. Nasıl yani?

Dijital kaydırma olarak bilinen bu durum, aslında daha fazla sıkılmanıza yol açıyor. Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre video izleyen kişilerin, videoyu tam olarak bitirmeden başka videoya geçiş yaptıklarında sıkılıp sıkılmadıklarını gözlemlendi.

Kişiler, başka bir videoya tıklamadıkları senaryoda daha fazla sıkıldıklarını düşünseler de sonuç şaşırtıcıydı.

Çünkü araştırmaya göre başka videoya ışık hızıyla geçmek, kişide daha fazla can sıkıntısı doğuruyordu. Daha düşük seviyede tatmini olan kişiler, yeni açılan videoyu ise bir öncekine göre daha “anlamsız” buluyor, bir başka videoya geçiyorlardı. Instagram’da uzun vakit geçiriyorsanız bu size tanıdık geldi mi?

Toronto Üniversitesinde psikoloji profesörü olan Michael Inzlicht, daha fazla seçeneğimizin olmasının bizi büyük bir yanılgıya soktuğunu, asında daha fazla sıkıntıya yol açtığını ifade ediyor. Aslında haksız da sayılmaz. Çünkü her gün en az 10 dakikamızı sosyal medyada kaydırma yaparak 10 saniyelik kısa videolar izleyerek geçiriyoruz. Sonuç ise koca bir tatminsizlik.

Peki bu durumda ne yapabiliriz?

Sosyal medya, her geçen gün bizi dijital köle hâline getiriyor. Her platformda oluşan kısa videolar, algılarımızı kötü etkilerken bizleri birer sabırsız robotlara dönüştürüyor. Böyle bir duruma düşmemek için ise yapmamız gereken şey basit: 5 saniye sonra yeni bir videoya geçmemek.

Dikkatinizi azaltan uyarıcıları engellemek, bir şey izlerken odağınızı bozmayacak şekilde hareket etmek bu sıkıntının önüne geçebilir. Ve bu durumun sonucunda, öncekilerden farklı olarak “tatmin” duygusu yaşayabilirsiniz.

İzlediğiniz videolara bir şans vererek, kapatmak yerine sonuna kadar izlemek; kaydırma yapmaktan daha az can sıkacaktır. Denemesi bedava!

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