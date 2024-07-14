ABD'de hayatını sürdüren Dan Hryhorcoff isimli bir adam, can sıkıntısından kendi gerçek çarpışan arabasını üretti. Peki bir eşi daha olmayan bu araba neler sunuyor?

Dünyanın dört bir yanından otomobil tutkunları, zaman zaman ilginç projeler geliştiriyorlar. Bir benzeri daha olmayan projeler, çoğu zaman da ilgi görmeyi başarıyorlar. Şimdi sizlere, hayatınızda belki de bir daha göremeyeceğiniz bir otomobil projesinden bahsedeceğiz.

Lunaparkların olmazsa olmazı çarpışan arabalardır. İşte ABD'de yaşamını sürdüren Dan Hryhorcoff isimli bir adam, bir çarpılan arabayı gerçek yol koşullarına uygun hâle getirmek için özel bir çalışma yaptı. COVID-19 pandemisi döneminde can sıkıntısından hayata geçirilen proje kapsamında dev ölçekli bir çarpışan araba tasarlayan Hryhorcoff, resmî izinleri almayı da başardı. Yani yola çıkabiliyor.

İşte dev boyutuyla dikkat çeken "gerçek çarpışan araba"

2007 model Chevrolet Aveo'nun dört silindirli 1.6 litrelik motorunu alan Dan Hryhorcoff, tasarladığı gerçek çarpışan arabaya otomatik şanzıman ekledi. Dış tasarım için de 1953 yılında üretilen Lusse Auto Skooter'ı (lunaparklarda çarpışan arabalarda kullanılan tasarım) tercih eden Hryhorcoff, kendi boyutları için özel üretim yaptı.

Dan Hryhorcoff'un gerçek çarpışan arabası, üç tekerli bir yapıya sahip. Zaten aracın yola çıkabilmesini sağlayan şey de bu. Yetkili kurumlara yapılan başvuruda, gerçek çarpışan arabanın üç tekerli bir motosiklet olduğu beyan edildi. Aracın oldukça büyük bir direksiyon simidine sahip olmasının nedeni de yine bu motosiklet yapısı. Araç, tıpkı lunaparklarda gördüğümüz çarpılan arabalar gibi neredeyse kendi etrafında dönebiliyor.

Dan Hryhorcoff, bir benzeri daha olmayan arabasıyla bazen etkinliklere katılıyor. Bazen de yaşadığı bölgede gezinti yapıyor. Fazla hızlı olmasa da sahibini mutlu eden araç, görenlerin de ilgisini çekmeyi başarıyor.

Peki siz bu gerçek çarpışan araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir arabanız olsun ister miydiniz?