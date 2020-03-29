Kendimizi dış dünyadan izole ettiğimiz ve eve kapandığımız şu günlerde vakit doldurmak için yapacak yeni aktiviteler arıyor. Yapacağınız bu aktivitelerden bir tanesi de dünyanın farklı şehirlerini canlı olarak izlemek olabilir.

Çin’de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, dünyanın birçok ülkesinde günlük yaşamı neredeyse felç etmiş durumda. Açıklanan resmi rakamlara göre şu an dünya genelinde koronavirüsle bağlantlı 664 bin 731 vaka, 30 bin 892 ölüm gerçekleşmiş durumda.

Özellikle belirli kişilerde ölüme sebep olan bu virüsün daha fazla yayılmaması, sağlık sistemlerine ve sağlık çalışanlarına daha fazla yük bindirmemesi için yetkililer tarafından evde kal uyarıları yapılıyor.

Tabii zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamamız gereken bu süreçte vakit geçirmek bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Kendimizi dış dünyadan izole etmemiz gereken bu süreçte daha önce okumadığımız veya okumaya fırsat bulamadığımız kitapları okuyabilir; filmleri, dizileri, belgeselleri izleyebilir ve oyunları oynayabiliriz.

Dünyanın farklı noktalarını izleyin

Ayrıca bu süreçte dünyanın birçok farklı noktasındaki dünyanın en ünlü müzelerini de evinizden çıkmadan gezebilirsiniz. Fransa’daki Louvre Müzesi’nden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal Sanat Galerisi’ne kadar dünyanın farklı noktalarındaki galerileri nasıl gezebileceğinizi buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ayrıca dünyadaki birçok şehrin önemli noktalarını YouTube üzerindeki canlı yayınlarla da izleyebilirsiniz. İşte YouTube üzerinden canlı olarak izleyebileceğiniz dünya şehirleri;

Venedik, İtalya

Tokyo, Japonya

Xiao Wulai Skywalk, Tayvan

Las Vegas, ABD

Santa Monica, ABD

Ayrıca buradaki yayınlara ek olarak Hollanda’da Avustralya’ya kadar dünyanın birçok farklı şehrini, birçok farklı noktasını buradan izleyebilirsiniz. Peki, siz kendinizi izole ettiğiniz bu günlerde vaktinizi nasıl dolduruyorsunuz?